Ceará e Fortaleza buscam feitos históricos e premiações millonárias na Sul-Americana e Libertadores

O futebol cearense terá um dia histórico e internacional nesta quarta-feira (25). Às 19h, o Fortaleza enfrenta o Colo-Colo, no Chile, pela Libertadores. Às 21h30, o Ceará encara o Independiente, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. E as duas equipes podem se classificar às oitavas das competições - fatos inéditos.

É um momento de apogeu no esporte alencarino. São os únicos representantes nordestinos na Série A do Brasileiro, ganharam títulos regionais recentes, avançaram em estrutura, número de sócios-torcedores e mostraram grandeza.

Tudo culmina com o desenvolvimento dos últimos anos. As campanhas atuais podem ser mais coroadas no capítulo final, apesar de eternizadas na memória. Ao Leão, empate ou vitória são os caminhos em Santiago. Ao Vovô, até um revés por um gol de diferença em Avellaneda é suficiente.

Por isso, em todas as frentes, o futebol cearense vem à tona na procura do ineditismo. Aos torcedores, o privilégio de acompanhar Ceará e Fortaleza como protagonistas. É fato: o cenário sul-americano está só começando.

Premiação milionária

Legenda: Ceará e Fortaleza podem conquistar receitas milionários em caso de classificação nos torneios da Conmebol Foto: Camila Lima / SVM

As competições internacionais também apresentam importância financeira para os clubes. Para 2022, a Conmebol aumentou as premiações, pagas através de dólar, o que valoriza mais o bônus.

Na Sul-Americana, se o Ceará avançar às oitavas, recebe US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões). Na Libertadores, o Fortaleza briga por um montante de US$ 1,05 milhão (próximo de R$ 6 milhões). Caso não avance na Liberta, o Leão está garantido no mata-mata da Sula e receberia US$ 500 mil.

PREMIAÇÃO DA SUL-AMERICANA EM 2022 Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,2 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 5,1 milhão).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhão).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,6 milhões).