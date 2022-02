Ceará aguarda resposta do Palmeiras sobre dívida de Arthur Cabral e pode cobrar na CBF

A diretoria do Ceará notificou oficialmente o Palmeiras sobre o repasse de parte do valor da transferência do atacante Arthur Cabral, vendido pelo Basel-SUI à Fiorentina-ITA. Na compreensão alvinegra, o clube tem direito a um montante da negociação, que foi próxima de R$ 92 milhões.

O documento tem um intervalo de dias para uma reposta - o time alviverde ainda não se manifestou. O Diário do Nordeste apurou que isso deve ocorrer até o fim do mês, caso contrário, o Vovô deve ir buscar outros meios, até jurídicos, de receber o pagamento. Assim, a ação deve chegar na CBF.

“Há um prazo para a resposta. Notificamos e pedimos o dinheiro do Ceará. Vamos aguardar esse mês, não sei se o Palmeiras vai responder, mas vamos cobrar a dívida. Se não responder, vamos usar outros meios para cobrança" explicou o presidente alvinegro Robinson de Castro.

Como se trata de um imbróglio entre clubes nacionais (Palmeiras e Ceará), a instituição consultada será a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Parte da CBF, o comitê tem como um dos pontos a solução de situações do mercado da bola envolvendo equipes, atletas e dirigentes.

Dentro do panorama da transferência, para a diretoria do Ceará, o Basel-SUI está isento de qualquer responsabilidade na dívida, uma vez que fez acordo com o Palmeiras. Até o momento, o Vovô tem garantido o Mecanismo de Solidariedade da Fifa, de 2,6%, que rende cerca de R$ 2,2 milhões.

Problema jurídico

O Ceará era detentor de 50% dos direitos econômicos de Arthur no momento em que o atacante foi vendido pelo Palmeiras ao Basel-SUI. Na época, recebeu uma receita da transferência e, em compreensão interna, manteve metade do que o Palmeiras receberia no futuro.

Isso porque o time paulista tinha um acordo de 30% de mais valia com o Basel-SUI, ou seja, iria receber esse percentual do lucro da operação. No início do ano, o atleta foi vendido na Europa para a Fiorentina-ITA, o que renderia receita ao Vovô, no entanto, esse cenário não ocorreu até agora.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

Segundo o ge, o Palmeiras se desfez de mais valia no fim de 2021, negociando a taxa diretamente com o próprio Basel-SUI. O Ceará não participou desta negociação, sem nenhum repasse. Deste modo, na compreensão alvinegra, o time paulista não dividiu um dinheiro que era direito do Vovô.

Com a mais valia

Caso o acordo de mais valia tivesse prosseguido até a venda de Arthur Cabral para o futebol italiano, e se o Palmeiras tivesse feito o repasse de metade do que receberia na negociação com o Basel-SUI, o Ceará iria receber nos cofres um total de R$ 12 milhões, já com a taxa de formação.

No momento, esses valores são fictícios. A busca alvinegra agora é pelo que o Palmeiras recebeu do Basel-SUI na segunda operação, com a compreensão de que deve receber metade do negociado.