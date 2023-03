Ceará está garantido na Copa do Brasil de 2024; confira vagas restantes do futebol cearense

O Ceará está garantido na Copa do Brasil de 2024. A vaga foi obtida neste sábado (18), quando o time venceu o Iguatu por 2 a 0 e se garantiu na final do Campeonato Cearense de 2023.

A conquista ocorre após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudar o critério dos classificados e excluir o ranking nacional de clubes como um ponto. Assim, os Estaduais ganharam mais peso e influência na definição dos participantes da competição.

No caso da Federação Cearense de Futebol (FCF), as vagas para a Copa do Brasl serão dos finalistas do Campeonato Cearense e do campeão da Taça Fares Lopes. Neste domingo (19), Fortaleza x Ferroviário disputam a outra semi do Estadual, às 18h30, na Arena Castelão - assim, o confronto vale uma classificação dupla.

Outras formas de ganhar vaga

Em 2024, das 92 vagas da Copa do Brasil, 80 serão via federações estaduais. As demais, outras 12, serão para o campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B, além de todos os classificados para a Libertadores. Os espaços restantes serão para os melhores colocados da 1ª divisão nacional.

Assim, os caminhos são mais restritos. No futebol paulista, Corinthians, Santos e São Paulo foram eliminados no mata-mata e estão ameaçados. O Botafogo também deixou o Campeonato Carioca, e o Vitória-BA ficou fora do Campeonato Baiano.