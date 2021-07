Campanha do Fortaleza na Série A tem força em casa, melhor defesa e equilíbrio; veja números

O Fortaleza faz uma campanha acima da média na Série A do Brasileiro 2021 e segue firme na parte alta da tabela após um terço da competição realizada. Com o melhor aproveitamento de um clube nordestino na história do atual formato do Brasileirão em 13 jogos, os números explicam o desempenho tricolor.

Campanha do Fortaleza na Série A:

Jogos: 13

Vitórias: 8

Empates: 3

Derrotas: 2

Aproveitamento: 69,2%

Gols marcados: 21

Gols sofridos: 9

Na classificação, a equipe está na 3ª posição, com 27 pontos, e aproveitamento de 69,2%. A pontuação garante o time no G-4 independente de eventual resultado negativo na 14ª rodada. No escopo recente são quatro vitórias consecutivas: Corinthians, América-MG, São Paulo e Bragantino.

Legenda: O atacante Robson marcou o gol da vitória do Fortaleza contra o Bragantino Foto: Kid Júnior / SVM

Dentre todos os participantes da competição, em média por partida, o Leão lidera inúmeros quesitos do torneio. Os índices são do Footstats, plataforma especializada em estatísticas de futebol.

Fortaleza dentre os clubes da Série A em média por jogo:

3º em aproveitamento (69%)

4º em gols feitos (1,61)

1º em menos gols sofridos (0,69)

1º em finalizações no alvo (5,5)

2º em dribles (8,0)

2º em faltas sofridas (16,9)

3º em menos perdas de posse (22,1)

Os dados revelam o equilíbrio e a consistência sob comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Com solidez defensiva, o Fortaleza também tem um ataque positivo e muito eficiente, conquistando a regularidade necessária para se manter em alto rendimento na 1ª divisão nacional.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda foi campeão cearense pelo Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em paralelo, também é uma equipe que conquista muitas vitórias. O fator casa é determinante na campanha, sendo o melhor mandante do Brasileirão com aproveitamento de 90,5%.

Marcas do Fortaleza na Série A em ranking geral:

4º ataque com mais gols: 21.

1ª defesa menos vazada: 09.

Melhor mandante: sete jogos, com seis vitórias e um empate.

Assim, o Fortaleza se credencia a brigar por mais objetivos no Brasileirão. Apesar da meta de seguir na elite nacional, conseguiu margem de 16 pontos para a zona de rebaixamento e tem margem para sonhar com novas conquistas, como o retorno para um evento internacional, feito obtido em 2019.

Tabus quebrados pelo Fortaleza de Vojvoda: