Atuação ruim do Fortaleza afeta planejamento em maratona de jogos decisivos; veja agenda

O Fortaleza ainda não engrenou na temporada de 2022. Com o maior investimento da história do futebol cearense em uma janela de transferência, ainda busca constância no melhor nível, mesmo contra rivais menos qualificados tecnicamente.

É fato: foi campeão da Copa do Nordeste invicto e está na final do Campeonato Cearense. Os resultados, no entanto, não podem surgir como um cenário resolvido. Pela montagem do plantel e a campanha de 2021, havia a expectativa de um “melhor futebol” no início do ano, que ainda não se confirmou.

Por isso, o alerta deve ser ligado. A comissão do argentino Juan Pablo Vojvoda tem a missão de diagnosticar os problemas, agora com mais peças que em 2021. Isso porque o mau desempenho tem impacto no planejamento para a sequência de jogos, como no empate sem gols contra Caucaia, na decisão.

Sequência de jogos do Fortaleza iniciada domingo (17)

17.04 - Internacional 2x1 Fortaleza | Série A

20.04 - Fortaleza 3x0 Vitória-BA | Copa do Brasil

22.04 - Caucaia 0x0 Fortaleza | Campeonato Cearense

24.04 - Fortaleza x Caucaia | Campeonato Cearense

27.04 - Fortaleza x Alianza Lima (PER) | Libertadores

Em maratona de jogos, o Leão usou um time mesclado na Arena Castelão para largar na frente na busca do tetracampeonato cearense e não conseguiu. Na tentativa do resultado imediato, acionou Romero, Pikachu e Lucas Lima no 2º tempo, sem efeito. E terminou sem vantagem.

No próximo domingo (24), às 18h30, com chance de taça, não utilizar os principais jogadores é um risco pois o placar está em aberto. A rotação acentua o desgaste antes de um novo desafio também: o Alianza Lima-PER, em casa, pela Libertadores. Na competição, com força máxima, perdeu os dois jogos.

Dentro de campo

Legenda: O atacante Renato Kayzer soma três gols com a camisa do Fortaleza em 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

O Fortaleza de 2022 ainda busca uma melhor consistência de atuação. Sem a intensidade de outro momento, sofre um desequilíbrio técnico entre os momentos do jogo. Assim, a dinâmica do modelo tático não flui. A questão atravessa a formação e também alguns jogadores, longe do melhor nível.

O clube acompanha o cenário e monitora situações, mesmo que para a outra janela de transferência, em julho. No intervalo, Vojvoda tem a tarefa de extrair mais coletivamente, há margem de evolução.

Veja os atletas que mais atuaram pelo Fortaleza em 2022

Pikachu: 1.713 minutos.

Benevenuto: 1.694 minutos.

Titi: 1.610 minutos.

Max Walef: 1.530 minutos.

Matheus Jussa: 1.351 minutos.

Lucas Lima: 1.342 minutos.

Artilheiros em 2022

Pikachu: 7

Moisés: 6

Silvio Romero: 6

Depietri: 3

Renato Kayzer: 3

Romarinho: 3

Hércules: 2

Robson: 2

Tinga: 2

Titi: 2

Zé Welison: 2

Igor Torres: 1

Líderes de assistência em 2022