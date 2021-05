As primeiras ideias do técnico Vojvoda na mudança de postura do Fortaleza

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda estreou com goleada pelo Fortaleza. Nesta quarta-feira (12), em jogo marcado por chuva e apagão no estádio, o time venceu o Crato por 6 a 1 pelo Estadual. E o resultado serviu para mostrar a mudança de mentalidade tricolor: a busca incessante pelo gol.

É evidente que há um abismo técnico entre os clubes, mas foi a postura leonina que tornou isso latente. Em partidas recentes, contra rivais de menor investimento, o time tinha dificuldade para ser detentor da posse de bola ou administrar o resultado sem sustos, o que ocorreu nesse episódio.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza “Me alegra ver uma equipe comprometida, respeitando o rival, que era inferior em categoria, mas que marcou a diferença (técnica) que tem de haver nesses casos".

Essa é a principal constatação mediante os três dias de atividades com Vojvoda, em que foi realizado treino até na data do jogo - prática pouco adotada no Brasil. Paralelo ao contexto, o argentino teve disposição para iniciar as novas ideias logo na estreia, inclusive na escalação.

Legenda: Vojvoda mostrou uma postura muito participativa à beira do gramado Foto: Fabiane de Paula / SVM

Como pontos principais, um time atuando com dois meias de origem na armação, dois volantes equilibrados (um marcador e outro com liberdade no posicionamento), além de uma saída realizada com os dois zagueiros, em que os demais atletas ocupam o campo ofensivo. À beira do gramado, postura enérgica e de cobrança.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Eu vivo a partida intensamente, essa é minha característica, mas também sou consciente que estou na frente de uma instituição e dos nossos jogadores e, às vezes, tenho que controlar minhas emoções e transmitir tranquilidade, mas o futebol é paixão".

O resultado foi um desejo do próprio Fortaleza, principalmente com as condições adversas do Raimundão. O novo teste será o Clássico-Rei, em nível de exigência maior, mas as primeiras ideias foram apresentadas e, inicialmente, devolveram a gana pela vitória de tempos anteriores.

Assista a coletiva do técnico Vojvoda