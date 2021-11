Com Clássico-Rei no caminho, veja pontuações para classificações na Sul-Americana e na Libertadores

A maior rivalidade do futebol cearense ganha novo capítulo nesta quarta-feira (17), quando Ceará e Fortaleza se enfrentam na Arena Castelão, às 20h, pela 33ª rodada da Série A. Em campo, os mesmos três pontos em disputa, mas o duelo tem peso importante e pode encaminhar os objetivos.

Na disputa à parte, hoje, o Fortaleza está na 6ª posição, com 49. O Ceará surge em 10º, com 42. Assim, a distância é de sete pontos, que pode indicar uma aproximação dos arquirrivais restando seis confrontos para o fim da competição.

No Brasileirão, as metas são influenciadas diretamente pela pontuação. Com chance de G-9 na tabela, ambos estão vivos na briga pela Libertadores, apesar da Sul-Americana ser um passo firmado sem sustos. Deste modo, uma vitória auxilia nesses caminhos.

Pontuação para Sul-Americana e Libertadores (UFMG)

Vaga na Sul-Americana:

45 pontos - 01,5%

46 pontos - 09,4%

47 pontos - 31,3%

48 pontos - 62,9%

49 pontos - 87,4%

50 pontos - 97,6%

51 pontos - 99,7%

Vaga na Libertadores:

52 pontos - 01,2%

53 pontos - 07,2%

54 pontos - 23,1%

55 pontos - 47,4%

56 pontos - 72,7%

57 pontos - 89,4%

58 pontos - 96,9%

59 pontos - 99,3%

Confiança do elenco

Para além da pontuação, o aspecto mental dos elencos pode ter impacto no Clássico-Rei. Frente ao rival, historicamente, o vencedor do embate tem uma mudança nos resultados futuros, como ocorreu nas temporadas de 2019 e 2020.

Assim, firmar confiança será determinante na briga por novos objetivos na classificação do Brasileirão. No momento, o Vovô venceu três dos últimos cinco jogos do torneio, enquanto o Leão conseguiu apenas um triunfo no mesmo recorte.

Sequência de Ceará e Fortaleza na Série A: