Análise: Fortaleza mostra opções do elenco em vitória contra Confiança

A delegação do Fortaleza viajou para Aracaju/SE com duas metas definidas contra o Confiança: testar novas opções do elenco e conseguir a vitória na Copa do Nordeste. O plano foi cumprido neste sábado (10), na Arena Batistão, com amostras de resistência e organização no 1 a 0.

A análise da partida envolve um episódio específico aos 44 do 1º tempo. Antes da expulsão do zagueiro João Paulo, um time dominante e organizado ofensivamente. No 2º tempo inteiro, estratégias de defesa e investidas em contra-ataque.

O repertório serviu para externar as ideias da comissão técnica. A equipe se adaptou na adversidade, conseguiu nova formação (trocou 4-2-3-1 por 4-4-1) e sofreu pouco. Em investidas, ainda criou chances de ampliar. E, no fim, ofereceu rodagem para mais jogadores. Foi superior e controlou as ações, mesmo com o rival esbarrando nas limitações.

Oportunidade

Legenda: O atacante Osvaldo foi titular e teve boa atuação pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Com classificação confirmada às quartas de final, o confronto serviu para o técnico Enderson Moreira acompanhar em ação nomes como os volantes Gustavo Blanco, o meia Lucas Crispim e o zagueiro estreante Marcelo Benevenuto. Todos os citados tiveram atuação consistente.

Em busca do time ideal, com rodízio implantado desde o início da temporada, a disputa pela titularidade se acentua, principalmente se a constância de desempenho for mantida. Dos citados, um fora da curva foi o atacante Osvaldo.

Sem marcar há sete meses, retomou o caminho das redes e teve participação decisiva ao se posicionar aberto pela esquerda. Aos 34 do 1º tempo, finalizou da intermediária e garantiu o placar. Antes, em passes para Pikachu e Crispim, criou as duas melhores oportunidades.

Benevenuto: um dos melhores em campo. Foi eficiente nas valências defensivas e quase marcou um gol em cabeceio no 2º tempo. A primeira exibição foi positiva.

Osvaldo: muito criticado pelas atuações recentes, conseguiu participar ativamente e foi eleito o craque da partida pela Rádio Verdes Mares.

Blanco: teve movimentação interesse até ser substituído no intervalo. Conseguiu interceptações e construiu ofensivamente, até entrando na área.

Felipe: no retorno ao time titular, coordenou as ações no meio-campo e manteve a qualidade de passe tricolor. É uma opção para seguir entre os 11 iniciais.

Daniel Guedes: regular no âmbito defensivo, apoiou pouco e sustentou o lado esquerdo sem sustos.

Crispim: aproveitou a chance e participou muito, sendo destaque na transição ofensiva. No lance do gol, encontrou passe, desviado em Coutinho, para Osvaldo.

Aproveitamento

Na temporada de 2021, o Fortaleza tem aproveitamento de 78,7%. Avançou à 3ª fase da Copa do Brasil, venceu o único compromisso no Estadual (Atlético-CE) e registrou a melhor campanha da Copa do Nordeste. Em 11 partidas, soma oito vitórias, dois empates e uma derrota.

Em reformulação, conseguiu evoluir taticamente e pode melhorar mais. Os reforços também ampliaram as características de atuação. O contraponto é o nível superior aos da maioria dos adversários. Na necessidade dos resultados, logrou êxito nos primeiros objetivos.