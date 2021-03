Análise: Fortaleza engata sequência de vitórias na temporada de 2021 e deve evoluir mais

O Fortaleza venceu o Atlético-CE na abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2021. Em campo: nomes novos, variação tática e o ritmo ainda pragmático. Faz parte do momento, mas o placar de 2 a 0 é o terceiro resultado positivo consecutivo no ano, todos sem sofrer gols.

Fortaleza na temporada de 2021

03.03 - Fortaleza 1x0 CRB | Copa do Nordeste

06.03 - Sampaio Corrêa 0x2 Fortaleza | Copa do Nordeste

10.03 - Atlético-CE 0x2 Fortaleza | Campeonato Cearense

O horário e a qualidade do estádio Domingão, em Horizonte, foram pontos de interferência no desempenho, de fato. Mas o time tricolor esteve longe de ser brilhante: o adversário dominou as ações de parte da partida e parou no goleiro Felipe Alves.

Tudo através de uma imposição técnica ausente. O Fortaleza se apresentou para o contra-ataque. A marcação da intermediária atraiu a Águia em busca de uma transição rápida que pouco funcionou.

Reforços em campo

Legenda: Robson marcou dois gols em duas partidas pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza manteve o esquema 4-3-3 como estratégia, com Lucas Crispim na criação. O meia buscou participar do jogo e até arriscou um arremate de longa distância, mas a aplicação coletiva foi travada pela falta de intensidade da equipe.

O meio-campo também reservou a presença do estreante Éderson. O volante teve papel defensivo forte e se posicionou no ataque, com duas finalizações de longa distância. Com maior preparo físico, é cotado para figurar entre os titulares.

Das novas contratações, o brilho maior fica com o atacante Robson. Na ponta esquerda, mostrou ocupação na grande área e poder de finalização ao balançar as redes aos 30 do 1º tempo, aproveitando desvio de David.

Legenda: Escalação titular do Fortaleza no esquema 4-3-3 Foto: reprodução / Lineup 11

Variações táticas

Na reta final, o técnico Enderson Moreira optou pela entrada de Pablo, deixando o time no 4-4-2 com três volantes - somando Juninho e Éderson. A postura deve ser uma alternativa adotada mais vezes ao longo do ano, principalmente pela qualidade de passe dos atletas.

Legenda: Luiz Henrique entrou em campo no segundo tempo, mudando o esquema para 4-4-2 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Nesse momento, o meia Luiz Henrique também foi acionado e até conseguiu uma assistência para David completar o placar, aos 38. O detalhe foi a pressão na linha defensiva do Atlético-CE, iniciada com Juninho roubando a bola próximo da grande área.

O movimento é ensaiado nos treinos e faz parte da nova metodologia aplicada pela comissão técnica. Com mais alternativas, o Fortaleza deve apresentar maior repertório tático e também técnico, tendo em vista as diferentes características do elenco.