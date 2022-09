A mensagem de Lucho González para mudar a postura do Ceará nos primeiros jogos

O trabalho do técnico argentino Lucho González no Ceará está no começo, mas é promissor. Em dois jogos, empate com o Flamengo e vitória contra o Santos, além de uma postura mais organizada em campo. Após a última coletiva, no sábado (10), o comandante falou que o grupo entendeu a “mensagem” inicial.

Lucho González Técnico do Ceará “Desde que chegamos, compreenderam a ideia, acho que ficou bem demonstrado a intensidade, pressionar, finalizar. A mensagem é simples, mas sobretudo tem mérito deles".

O Diário do Nordeste apurou o conteúdo dessa mensagem, repassado ao elenco e ao departamento de futebol. E dois pilares se sobressaíram no discurso de Lucho para mudar o Vovô: compactação e alta intensidade.

Mudança de postura

As ideias de Lucho eram simples e envolviam ajustes táticos e na rotina de treino. O primeiro ponto, na conversa com o grupo, foi a compactação: duas linhas de quatro (4-4-2) bem compactas, com os dois atletas mais avançados fazendo cobertura e o 1º combate, em um time mais curto, que varia ao 4-3-3.

O outro ponto foi a maior intensidade. O comandante ressaltou que sentia falta de um time mais intenso logo no começo dos jogos. Assim, foi um aspecto muito cobrado durante as atividades da semana. O atacante Mendoza, inclusive, disse que se sentia “mais cansado” pela entrega no treino em uma entrevista.

Leia mais Alexandre Mota Ceará tem sequência de confrontos diretos e busca manter ascensão na Série A; veja jogos

Na avaliação interna, para além dos resultados, há uma compreensão rápida dos dois fatores. O Ceará voltou a vencer após sete rodadas e tem pela frente uma sequência de confrontos diretos. Com mais tempo para trabalhar, o próximo ponto de implemento é a marcação alta, com pressão.

Bastidores mostram mentalidade alvinegra

Os bastidores de Ceará x Santos mostraram a mentalidade competitiva do elenco com Lucho. Um dos líderes do elenco, o goleiro João Ricardo disse antes do jogo: "Temos de entrar firme em campo hoje. Hoje não pode ser menos do que treinamentos a semana inteira. É ter postura positiva”, declarou.

Ao término da partida, com a vitória por 2 a 0 na Arena Castelão, o arqueiro parabenizou o grupo e também a comissão técnica. “Fizemos um baita 1º tempo, com muita intensidade, e também aproveito para parabenizar o Lucho e a equipe dele que cobram muito, isso está refletindo em campo. Tudo que a gente treina”, afirmou.