Torcida do Fortaleza vai ter 4.500 ingressos para jogo com Independiente; veja bastidores da reunião

A Copa Sul-Americana de 2020 começou para o Fortaleza Esporte Clube. Em reunião extraordinária na Argentina nesta sexta-feira (20) entre a diretoria tricolor e a do Independiente (ARG), os clubes definiram a logística de distribuição de ingressos e alojamentos para a 1ª fase da competição. O fato é: a torcida do Leão terá 4.500 ingressos disponíveis para a partida no estádio Libertadores de América, às 21h30, dia 13 de fevereiro.

O número condiz com 10% da capacidade total do equipamento disponível - em duelos internacionais é reduzida de 50 mil para 45 mil. A comercialização, no entanto, começará apenas em janeiro porque o time argentino é o mandante. Os preços ainda estão sendo alinhados pelas instituições.

A priori, tudo será vendido diretamente da Argentina. O gerente de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, que participou do encontro, revelou que o clube busca adquirir os ingressos e revendê-los na capital cearense para auxiliar o torcedor.

Um camarote destinado aos diretores do Leão e demais convidados também foi garantido na reunião. No duelo de volta, as medidas serão ofertadas aos membros do Independiente na Arena Castelão, dia 27 de fevereiro, às 21h30, como forma de reciprocidade.

"O encontro foi importante porque conseguimos consolidar a marca Fortaleza fora do Brasil. É importante nesse momento de inserção internacional. Os diretores do Independiente perguntaram sobre a nossa evolução, crescimento e falaram da torcida. Vamos manter esse contato e parceria na Sul-Americana", explicou Papellin.

Após a reunião, uma vistoria foi realizada no estádio Libertadores de América para averiguar detalhes do espaço destinado aos tricolores. O local reservado fica na ala superior atrás de uma das traves, mais precisamente, ao lado das cabines de rádio.

Com o contato inicial realizado, os demais ajustes entre os gestores será por meio de ligação. Não há um novo encontro alinhado para o Brasil, mas o Fortaleza dará suporte ao time argentino. Vale ressaltar que hotéis para atletas e comissão técnica foram visitados em Buenos Aires e serão fechados nos próximos dias.

Em tempo: o Fortaleza estuda a logística envolvendo a busca por ingressos por parte do sócio-torcedor. A venda terá ajustes de acordo com a procura.