Torcida do Ceará mostra força com 20 mil sócios em duas semanas; próximo passo é clube de vantagens

Os números mostram o peso da torcida do Ceará: em 14 dias, o clube alcançou a marca de 20.472 novos sócios-torcedores - dado até a publicação da coluna. O índice é histórico, na verdade, o maior desde a criação da ferramenta alvinegra.

Tudo é novo, mas se trata apenas do início de um grande projeto em Porangabuçu. Apesar da expectativa de acréscimo no faturamento, o objetivo principal é aprimorar o elo torcida-clube. A criação da plataforma foi um prelúdio de tempos de profissionalização e também cuidado com a arquibancada.

O detalhe é que os torcedores da antiga plataforma alvinegra de sócio sequer entraram. Quando a permuta for concluída, o número deve superar os 28 mil.

Os caminhos são facilitados até sexta-feira (21), quando a promoção nas mensalidades é encerrada: preços entre R$ 14 e 105. O próximo passo é a criação do clube de vantagens, mecanismo em que o sócio terá desconto em empresas locais e nacionais como LG, Brastemp e Sony. A expectativa é que o torcedor tenha acesso a partir de março.

A atmosfera, em si, é de união. O poder alvinegro é grande nas arquibancadas e também no interior do Estado. Só que facilitar o contato traz mais possibilidade de exigência e pressão. A resposta vem com a excelência do atendimento mantido e aperfeiçoado. Contexto que precisa ser atrelado ao desempenho. Assim, a atmosfera será recriada na Arena Castelão em 2020.

Em tempo: mais de 35 mil torcedores realizaram o pré-cadastro no sócio-torcedor antes do lançamento oficial da plataforma. Caso a quantia seja alcançada entre os adimplentes, o Ceará entra no top-10 de equipes brasileiras com o serviço.

Em tempo II: a diretoria prepara o lançamento do "VOZÃO Tickets" nesta quinta-feira (20). O produto é a marca de bilhetagem oficial do clube e começa a operar no turno da tarde. Um site foi elaborado para venda online de ingressos de jogos e eventos da equipe.

Em tempo III: a loja itinerante do Ceará foi inaugurada no último fim de semana, com visita ao município de Quixadá. Um circuito com bairros da Capital e cidades do interior está em etapa final de produção. O próximo destino será um Shopping, ainda não confirmado.