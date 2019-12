Tinga: de bancado por Marcelo Paz a artilheiro dos gols decisivos no Fortaleza

A relação entre Tinga e o Fortaleza começou em 2015. Na época, o lateral de 21 anos veio como uma aposta do então diretor de futebol tricolor, Marcelo Paz, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Era o início de uma relação que se estenderia até os capítulos mais gloriosos da história do clube com o atleta se destacando em gols decisivos no Leão. Assim foi no Estadual, na Copa do Nordeste e também na Série A.

O crescimento do jogador é notório, o que o ascende a patamares de idolatria. As entrelinhas, no entanto, estão atreladas a confiança. Após o encerramento da 1ª passagem de Tinga no Fortaleza, o lateral foi negociado da base do Grêmio para o Bahia, onde obteve um acesso à elite nacional. Quis o destino que o vínculo fosse encerrado, o que ameaçaria a projeção do atleta. O próprio ligou para o Paz, que havia se tornado presidente, e o pediu uma chance.

Mal sabia, mas o detalhe na negociação atendia por Rogério Ceni. Com todas as contratações passando pelo técnico, o nome de Tinga foi inicialmente vetado, mas ganhou sobrevida com o aval da presidência do clube. "Liguei pro Marcelo para voltar e tudo ia dar certo, mas o Rogério não queria porque não me conhecia e era um investimento que ele ia destinar para outra peça, mas o presidente me bancou. Então eu vim e, três jogos depois, o Ceni veio falar comigo e me elogiou. Se não fosse o Marcelo eu não estaria aqui. O mínimo que eu posso fazer é me doar ao máximo pelo Fortaleza", explicou Tinga.

O desempenho em campo externaliza com exatidão a declaração do atleta. Na atual temporada, Tinga fez 43 partidas, somou 3.519 minutos e marcou cinco gols. Participou ativamente dos títulos do Estadual, Copa do Nordeste e da vaga para a Sul-Americana - além da Série B em 2018. A transformação do atleta ocorre pelo trabalho da diretoria leonina junto da comissão técnica. Todos os reforços passam pelo departamento de futebol - Sérgio Papellin (gerente de futebol), Daniel de Paula (diretor de futebol) e Marcelo Paz (presidente) - atrelado ao aval do treinador em questão, no caso, Rogério Ceni.

Mesmo com o rodízio entre os titulares, o modelo e o nível técnico do jogo se mantém. O elenco do Fortaleza não cai de rendimento pela variação de atletas dentre as posições, como foi com Tinga e Gabriel Dias. É tudo sinônimo de gestão e planejamento, não à toa o time tinha peças de reposição em todos os setores. O fato que os reforços chegam com estrela e que o lateral-direito, antes preterido, tem vínculo até 2021.

Gols de Tinga em 2019: