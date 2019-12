Saiba os 2 caminhos que podem levar o Fortaleza à Libertadores

Sonhar nunca foi problema para a atual diretoria do Fortaleza Esporte Clube. Ávido por conquista, a instituição centenária atravessa o melhor momento da história e tem uma possibilidade de se eternizar ainda mais na memória da torcida tricolor: vaga na Libertadores.

Não é brincadeira ou pensamento distante. O desempenho do Leão, sim, o credencia a brigar por espaço na maior competição internacional da América do Sul. A solução é o esforço, e o limite nunca esteve presente no grupo, que trabalha na risca do planejamento.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Fortaleza se classificar para a Libertadores são de 9% após a 36ª rodada. Restando dois jogos para o encerramento do Brasileirão, e com a Sul-Americana garantida, destrinchamos o que precisa ocorrer para o time avançar - detalhe: o Ceará pode ajudar na missão.

Obs: um fato é certo, o Fortaleza não depende apenas de si para se classificar. O que não significa ausência de possibilidades. Vencer as partidas é obrigatório para se garantir na Liberta. Na tabela, o time está em 9º, com 49 pontos. Quem conquista vaga no torneio são os times que ficarem até a 8ª posição.

Cenário 1: 06 pontos

A possibilidade mais garantida do Fortaleza chegar na Libertadores é vencendo os dois próximos jogos: contra Fluminense (Maracanã, 4/12) e Bahia (Arena Castelão, 8/12). Desta forma, iria somar 100% dos pontos disponíveis e alcançaria 55, podendo ficar até em 8º no Brasileirão - última posição que leva para a Libertadores.

Pendência: para o desempenho ser suficiente, os dois concorrentes diretos pela vaga - Corinthians ou Internacional - devem tropeçar nos jogos restantes e um deles não pode vencer.

Chance I: Corinthians conquistar até 2 pontos nas próximas rodadas. O Timão encara o Ceará (Arena Castelão, 4/12) e o Fluminense (Itaquerão, 8/12).

Chance II: Internacional conquistar até 1 ponto nas próximas rodadas. O Colorado encara o São Paulo (Morumbi, 4/12) e o Atlético/MG (Beira-Rio, 8/12).

Cenário 2: 04 pontos

No caminho mais árduo, o Fortaleza também pode avançar se conquistar 4 pontos, ou seja, uma vitória e um empate - perder uma partida já retira qualquer possibilidade de se classificar para Liberta.

Pendência: para o desempenho ser suficiente, o Corinthians (8º - 53p) deve perder, e o Goiás (10º - 49p) tropeçar

Chance I: Corinthians precisa perder nas próximas rodadas. O Timão encara o Ceará (Arena Castelão, 4/12) e o Fluminense (Itaquerão, 8/12). Além disso, precisaria que o Goiás não vencesse as duas próximas partidas na competição contra Palmeiras (Brinco de Ouro, 5/12) e o Grêmio (Serra Dourada, 8/12).

Em tempo: o Corinthians venceu apenas dois jogos dos últimos 14. Já o Internacional ganhou quatro na mesma sequência de partidas.

Em tempo 2: apenas três clubes do Nordeste conseguiram jogar a Libertadores, em seis oportunidades. A lista é composta por Bahia (1960, 1964 e 1989), Náutico (1968) e Sport (1988 e 2009).