Rogério Ceni: cinco motivos para ficar no Fortaleza em 2020

A euforia tomou conta do torcedor do Fortaleza neste sábado (14) com a permanência de Rogério Ceni no clube para 2020. Na verdade, a cada fim de temporada a expectativa cresce pela manutenção do técnico. Não é para menos, junto do ex-goleiro o Leão trouxe os títulos da Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, ascensão à elite nacional, vaga na Sul-Americana e assim estendeu um vínculo de uma temporada para três - sim, o treinador chegou em novembro de 2017.

Nessa relação de evolução para ambos, em mesma escala e juntos, uma saída repentina ao Cruzeiro trouxe desconfiança, no entanto, também deixou lições. Após a experiência frustrada de sair antes do prazo contratual, Ceni agora sabe que o ofertado pelo Leão vai além da idolatria. Tem projeto, aval da diretoria, carta branca em reforços... É desafio. É gratidão. É, em si, Fortaleza. Listo cinco pontos que têm impacto direto na escolha do técnico em renovar.

1. Tempo de contrato

É fato: Rogério Ceni fica no Fortaleza até o fim de 2020. Independente de qualquer resultado, ausência de título ou crise interna, o treinador só deixa o clube se desejar proceder como tal. A garantia vem do próprio presidente Marcelo Paz, que o considera o maior técnico da história centenária do Leão. Assim procedeu no fim do Campeonato Cearense de 2018, quando bancou a manutenção do ex-goleiro no cargo, independente da pressão. Da mesma forma que concedeu uma nova oportunidade quando o treinador foi desligado do Cruzeiro, em setembro.

2. Investimento em infraestrutura

A passagem de Ceni pelo clube cearense vai além da atuação dos treinos em campo. O técnico interfere em melhorias na estrutura do clube e tem "moral" para solicitar melhorias. Expressão utilizada por Marcelo Paz para explicar a importância do comandante. "O Rogério tem moral para pedir, tem respeito. Quando o Ceni diz que é assim, as pessoas se mobilizam para fazer porque é um cara que tem conhecimento, autoridade e zelo. A gente até conversa com profissionais, mas se convém que o que ele tinha pedido tem sentido", explicou.

3. Carta branca no elenco

Desde que chegou, Ceni sempre teve total autonomia sobre o elenco. Se pede camisa 10, a diretoria busca no mercado. Quando o problema é zagueiro, temos contratações. Assim, o elenco se fortalece de acordo com os pedidos do treinador. Ter suporte para pedir contratações é um dos principais pontos que o técnico tem no clube, apesar do investimento ser inferior ao de outros times da 1ª divisão. Da mesma forma, a decisão de barrar um nome ou mexer no plantel titular é exclusivamente dele - o que foi motivo de discussão durante o período no Cruzeiro.

4. Planejamento para 2020

O Athletico/PR ofereceu ao treinador um projeto de Libertadores. No Fortaleza, a competição se trata da Sul-Americana. O diferencial está no processo de planejamento, com a caminhada do clube iniciada antes do encerramento do ano. O departamento de futebol tricolor já conversou sobre calendário, perfil de reforços, investimento e tudo com relatórios encaminhados ao treinador, que participa do processo. A fórmula foi a mesma das últimas duas temporadas, com metas em todos os setores internos, e se converteu em taças.

5. Idolatria da torcida

No último apelo para a continuidade de Ceni no clube, a torcida do Fortaleza realizou uma festa na Arena Castelão para coroar a campanha de 2019 - apontada como a mais vitoriosa da história tricolor. Com um mosaico, clamou pela permanência de um ídolo, agora de outro tricolor. Não definitivo, mas com força emocional, o ex-goleiro ficou balançado. É ver um mar de gente que o abraça definitivamente e não cansa de demonstrar esse amor. O Leão é time de arquibancada, algo distante nos principais concorrentes: Athletico/PR e Santos.