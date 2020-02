Roberto Tobar apita Fortaleza x Independiente; veja perfil do árbitro

A Conmebol revelou que o árbitro chileno Roberto Tobar apita a partida de volta entre Fortaleza e Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana. O juiz é considerado um dos melhores do continente e trabalhou na final da Copa América de 2019, entre Brasil e Peru. A fama, no entanto, é acompanhada por um temporamento ríspido, que pode complicar a partida na Arena Castelão, prevista para quinta-feira (27), às 21h30.

"Nenhum estádio me intimida". Essa foi a declaração de Tobar após ser escolhido para apitar a partida entre Boca Juniors e River Plate em 2018, pela Libertadores. Com 41 anos, atua como engenheiro de computação fora das quatro linhas e recebe a chancela da FIFA apenas em 2011. O primeiro evento fora do Chila que trabalhou foi em 2014, também pela Sul-Americana. No currículo tem também Mundial Sub-17 e Eliminatórias da Copa do Mundo.

A principal característica de Roberto é que o torna polêmico: controlar o temperamento dos atletas com confronto. Em 2016, por exemplo, foi alvo de uma reclamação formal após o duelo entre The Strongest, da Bolívia, e o São Paulo. "Eu o denunciei porque ele me chamou para brigar com ele no túnel para o vestiário”, disse o jogador paraguaio Pablo Escobar.

Os relatos atrapalharam a carreira do juiz, que demorou para ganhar prestígio. Em 2012, um escândalo o atrapalhou a ingressar no cenário continental. Conhecido como "Clube do Pôquer", o chileno participava de um sorteio clandestino afim de escolher juízes para jogos de menor importância no país.

Nos âmbito das controvérsias, Tobar é uma aposta da entidade. A Conembol o classifica como experiente e em evolução, por isso foi selecionado também para a final única da Libertadores entre Flamengo e River Plate, da Argentina. O excesso de cartões pode gerar temor em solo cearense, até porque o confronto de ida terminou com vermelhos para o zagueiro Quintero e o lateral Sánchez Miño.

Elenco do Fortaleza se desentende com atletas do Independiente no 1º tempo Foto: Juan Mabromata / AFP

A agressividade na marcação, inclusive, é uma dos pontos do Independiente. Dos últimos sete jogos na temporada, o clube teve ao menos um expulso em cinco.

Para Robar, os contatos não são tolerados. Isso faz a marcação de penalidade ser mais frequente nas partidas em que participa. O caso mais simbólico foi final da Copa América, quando assinalou a marca da cal ao ver a bola acertar o braço do zagueiro Thiago Silva, que estava no chão - a nova regra da entidade sugere a não marcação. Mesmo com o VAR sugerindo a continuidade do lance sem interferência, o juiz manteve a decisão.

Jogos com Roberto Tobar em 2020

Sul-Americana

13.02 - Bahia 3x0 Nacional | Amarelos: 1

Pré-Libertadores

19.02 - Tolima 0x0 Internacional | Amarelos: 3

2ª divisão do Campeonato Chileno

24.01 - La Serena 4x3 Temuco | Amarelos: 7

1ª divisão do Campeonato Chileno

09.02 - Audax Italiano 2x1 Colo Colo | Amarelos: 5