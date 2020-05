Protocolo de jogo na Arena Castelão pode incluir mudanças em vestiários e banco de reservas

Maior palco esportivo do Ceará, a Arena Castelão receberá adaptações na infraestrutura para o retorno das partidas de futebol. Um protocolo de uso do equipamento é finalizado pela Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv), com autoridades sanitárias, para evitar o risco de propagação de Covid-19 em atletas, comissão técnica e demais participantes do evento.

Um dos pontos avaliados para mudança são os vestiários. Com baixa circulação de ar, o espaço é tido como potencial facilitador da disseminação do novo coronavírus nos momentos que antecedem a entrada em campo.

No escopo de ações estudadas há também a adequação do setor premium como banco de reservas. Como os jogos devem ocorrer de portões fechados, o objetivo é ceder a ala para jogadores manterem distância entre si e diminuírem o contato.

"Estamos estudando as possibilidades, é uma situação totalmente anormal no esporte", explica Rogério Pinheiro, titular da Sejuv.

As mudanças seguem protocolo similar ao adotado no Campeonato Alemão, a primeira das grandes ligas da Europa a ser retomada. Antes das exibições, as bolas são higienizadas com álcool em gel 70% e as delegações têm a temperatura checada. (confira protocolo do torneio).

A previsão para o reinício das competições no Ceará é em julho. A última exibição ocorreu no dia 15 de março, com vitória do Ceará sobre o Sport-PE na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

O prazo será cumprido caso três critérios mantenham tendência decrescente: ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), número de casos confirmados do novo coronavírus e índice de óbitos. O plano de retomada da economia estadual autorizou atividades nos Centros de Treinamento (CTs) dos clubes durante a fase de transição, iniciada na segunda (1º).