O Ceará precisa de mudanças urgentes para evitar os mesmos erros

O Ceará ganhou uma sobrevida, quiçá, ajuda divina. Escapou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão, mesmo sem vencer há sete partidas. Mais uma vez, deixou a desejar no quesito futebol, mas chega em 2020 com algum mérito, apesar de ser no âmbito administrativo.

Não se trata de uma defesa da gestão do presidente Robinson de Castro. Deixando a emoção um pouco de lado, em aspecto histórico, o clube se tornou o 1º cearense na era dos pontos corridos a engatar três anos consecutivos na Série A.

O feito, que quase ocorreu no biênio 2011-2012, é um sinal de que a instituição evoluiu em estrutura e administração, sendo o time com menor déficit dentre os participantes da elite nacional. O zelo com as finanças gerou reconhecimento nacional, é fato.

E isso é justamente o que enfraquece a grandeza da permanência. O potencial para apresentar objetivos maiores é nítido na história do clube, mas distante em campo quando sequer fez frente ao Fortaleza: perdeu em partidas (1 x 3), títulos (0 x 2), sócio-torcedores (17 mil x 32 mil), pontuação no Brasileirão (39 x 53) e média de público (26 mil contra 33 mil).

A vantagem está na renda, que consegue ser vantajosa pelo contrato com a Turner, empresa que detém os direitos do Esporte Interativo. O arrecadado pelo Ceará é de R$ 65,34 mi (R$ 600 mil do Campeonato Cearense + R$ 3,36 mi da Copa do Brasil + R$ 2,515 mi da Copa do Nordeste + R$ 22 mi da Série A + R$ 6,1 mi pela posição na elite nacional + R$ 7,77 mi pelos jogos transmitidos + R$ 23 mi pela cota da Turner).

Em que pese a situação turbulenta, o que fica é o aprendizado de mais um ano brigando contra o descenso. A esperança está no incômodo do torcedor, na mudança da política interna da diretoria, na criação de uma marca própria e nos talentos da base alvinegra que fizeram grande temporada nas respectivas categorias e podem ser aproveitados no futuro.

São tempos de mudança. Se o Cruzeiro o ajudou em 2019, a contribuição pode não existir na próxima temporada. É preciso sobreviver com as próprias forças e se reinventar para seguir gigante. Passou do tempo do Ceará agir como tal e voltar a priorizar o futebol, que é o motivo da sua existência.