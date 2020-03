Novo lateral esquerdo, Alyson deixa boa impressão na estreia pelo Ceará; veja números

Novo lateral esquerdo do Ceará, Alyson estreou neste domingo (8) e deixou boa impressão na vitória alvinegra por 1 a 0 sobre o Atlético/CE. Foram apenas 29 minutos, mas o suficiente para apresentar as credenciais de um defensor com imposição e velocidade.

A entrada no segundo tempo ocorreu no lugar de Bruno Pacheco, principal concorrente para a vaga. Com características ofensivas, o atleta se posicionou aberto na ponta e foi acionado na transição entre defesa e ataque. O esquema foi o mesmo, 4-2-3-1, o detalhe foi a infiltração na grande área e também no último terço do campo.

A chegada, inclusive, possibilitou ao jogador duas assistências para finalização, ambas com cruzamento rasteiro. Em disputas aéreas, venceu as três que participou, além de somar 90% de acerto no passe.

A análise requer mais tempo, assim como o próprio Alyson, que iniciou os treinos em Porangabuçu na última quinta-feira (5), três dias antes da partida do Campeonato Cearense. Apesar disso, a apresentação inicial mostrou fôlego, disposição e recomposição rápida, aspectos necessários para a consolidação do sistema defensivo.

É fato que o setor não está abandonado: Bruno Pacheco e Kelvyn se alteraram ao longo da temporada. No entanto, dentro do esquema de Enderson Moreira, ainda é a posição com mais dúvidas na última linha, em que Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Fernando Prass são titulares.

A oportunidade então será oferecida ao atleta de 23 anos. Pelo potencial, mostrou que chega para brigar de vez por espaço. A expectativa ascende ainda mais com a oscilação de Bruno Pacheco, que ainda não conseguiu desempenhar o futebol que o trouxe da Chapecoense.

Em tempo: Alyson pertence ao Oeste/SP e chegou ao Ceará através de empréstimo com opção de compra fixada. O vínculo é até o fim de 2020.

Em tempo II: como disputou a Copa do Brasil pelo Oeste/SP, o lateral não pode atuar na quinta (12) contra o Vitória/BA. O jogo ocorre às 19h15, na Arena Castelão.

Números de Alyson na estreia