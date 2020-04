Juntos, Ceará e Fortaleza possuem 37 atletas com contratos que se encerram em dezembro

A pandemia do novo coronavírus colocou em xeque todo o planejamento de Ceará e Fortaleza para 2020. Para além do aspecto financeiro, afetado com a paralisação dos jogos, a perspectiva de manutenção dos elenco também sofre impacto no cenário de incertezas.

E o imbróglio inicial não se trata de questão salarial, mas tempo de contrato. Juntos, Vovô e Leão somam 37 jogadores com vínculo que se encerram em dezembro. O alto número é fruto de uma estratégia recorrente: fechar ou renovar com atletas por uma temporada.

No contexto de partidas suspensas e aperto do calendário, se torna um risco pelas indefinições do novo prazo de competições, principalmente se tratando de Série A do Brasileiro. Na CBF, o debate sobre expansão do torneio para 2021 existe.

“Há uma possibilidade de adaptarmos o calendário para que haja ajustes e o período do final do ano pode ser aproveitado. Não descartamos a possibilidade de algumas datas em janeiro serem aproveitadas. É um conjunto de fatores, cuja equação final ainda não está estabelecida", revelou Walter Feldman, secretário-geral da CBF.

Mesmo que não seja prioridade na conjuntura de escassez de receitas, os representantes cearenses devem se atentar para a consolidação dos times. Assim, a chance de perder peças do plantel no fim do Brasileirão é diminuta, principalmente com a maratona de jogos.

Setores prejudicados

No caso do Fortaleza, o principal ponto envolve o sistema defensivo. Dos cinco zagueiros disponíveis ao técnico Rogério Ceni, apenas Quintero excede 2020, com contrato até 2022. Os demais encerram até dezembro: Jackson, Roger Carvalho, João Paulo e Paulão.

No total, são 19 nomes com oito meses de contrato restante. O índice é menor no Ceará, 18, mesmo com plantel mais robusto: 35 contra 32. A ida ao mercado também ajudou no processo do Vovô. Dois recém-chegados e pilares da equipe titular, o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Sobis, encerram contrato em dezembro.

Para reduzir o prejuízo dos clubes, a Fifa sugeriu a expansão dos contratos dos atletas até o fim do principal torneio nacional disputado pela equipe. As cláusulas trabalhistas são discutidas por um comitê antes da aprovação.

O objetivo é resguardar o emprego dos atletas e reduzir possíveis dívidas dos times com a renovação. A entidade ainda avalia uma mudança no regulamento de transferências e o acréscimo no número de substituições de três para cinco.

Jogadores com contrato até dezembro

Ceará (18)

G - Diogo Silva | 2020

G - Fernando Prass | 2020

L - Samuel Xavier | 2020

L - Eduardo | 2020

L - Alyson | 2020 - Pertence ao Oeste/SP .

. Z - Brock | 2020

Z - Lacerda | 2020

V - William Oliveira | 2020

V - Fabinho | 2020

V - Ricardinho | 2020

M - Chico | 2020 - Emprestado ao Mirassol/SP .

. M - Quixadá | 2020

M - Felipe Silva | 2020

A - Rafael Sobis | 2020

A - Lima | 2020 - Pertence ao Grêmio .

. A - Léo Chú | 2020 - Pertence ao Grêmio .

. A - Cristiano | 2020

A - Rodrigão | 2020 - Pertence ao Santos.

Fortaleza (19)