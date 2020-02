Independiente terá escolta de policiais do Raio; veja sistema de segurança para o time

A delegação do Independiente deve desembarca nesta quarta-feira (26), no Aeroporto de Fortaleza. O clube viajou de voo fretado de Buenos Aires até as terras alencarinas, onde disputa o jogo de volta da Copa Sul-Americana na quinta (27), às 21h30, na Arena Castelão.

O cronograma do Rojo é encerrado logo após a partida, com viagem marcada para as 2h da manhã de sexta-feira (28). Durante todo o período no Estado do Ceará, o time receberá um suporte de escolta do CPRAIO no deslocamentos que fizer fora do Hotel Gran Marquise, na Beira-Mar, onde se hospedou.

A medida é fruto de um esforço político da diretoria do Fortaleza. Pelo regulamento da Conmebol, a segurança da equipe visitante é responsabilidade do mandante, que deve fornecer escolta. Desde a última terça-feira (18), parte da Polícia Militar cearense está amotinada, em movimento por aumento salarial. A garantia de reforço no policiamento foi concedida pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), André Costa.

Efetivo policial no dia do jogo*

Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE)

Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO)

Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE)

Regimento de Polícia Montada (RPMONT)

Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA)

1° Comando de Policiamento da Capital (CPC)

Aaeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER)

*Os números de policiais serão definidos em reunião nesta quarta-feira (26).

O itinerário dos argentinos foi enviado ao comando do Batalhão de Choque na última sexta-feira (21) com duas atividades previstas para a véspera do jogo: realização de treino no CT do Ceará, em Porangabuçu, e o reconhecimento do gramado da Arena Castelão, no turno da noite.

Como há uma partida prevista para o estádio na mesma data - Ceará x Botafogo/PB, pela Copa do Nordeste - a ida antecipada ao Castelão está sendo reavaliada. No fim da quarta-feira, é previsto também um jantar para encontro das diretorias de Fortaleza e Independiente.

Reuniões da Conmebol

No calendário de ações, os jogos sob chancela da Conmebol recebem reuniões de diligência para organização do evento previamente agendadas. No Ceará, as duas serão na Arena Castelão, no horário das 10h, sempre com a presença de representantes do Fortaleza e do Independiente.

A primeira é na quarta (26), com lideranças da área de segurança e da (AMC). O objetivo é apresentar a estimativa de público, efetivo policial e os horários de chegada das delegações. Tudo será cronometrado, entre percurso ao estádio e aquecimento, para evitar atraso na partida.

A segunda é na quinta (27) com diretores da Conmebol e os chefes da arbitragem. Na ocasião, serão avaliadas decisões do encontro inicial e do protocolo de execução do jogo, como ordem de entrada dos jogadores, momento da foto oficial e até gestos para a arquibancada. Cada descumprimento da regra acarreta em multa ao clube infrator.