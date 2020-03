Fortaleza utiliza 100% da venda de bebida alcoólica no estádio para Centro de Excelência

O Fortaleza trabalha na construção do Centro de Excelência como prioridade máxima da gestão. Com recursos limitados, apesar do orçamento recorde de R$ 109 milhões, a diretoria do clube decidiu, ainda em 2018, que 100% da receita obtida com a venda de bebida alcoólica no estádio seria destinado à conclusão das obras.

Ao todo, o acumulado foi de R$ 230 mil com a comercialização de insumos em 2019 (apenas na Série A). Desde o acordo de administração compartilhada com a Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv), o time tem permissão para gerir o equipamento (incluindo bares, estacionamentos e camarotes) nos dias de jogos.

A venda de bebida alcoólica nas praças esportivas é permitida por legislação no Estado do Ceará. A coluna apurou que o valor é fundamental para finalização da sede do clube, localizada no estádio Alcides Santos.

Em previsão orçamentária para a temporada divulgada através do portal Leão Transparente, o Fortaleza projeta arrecadar R$ 80 mil por mês com a comercialização em bares, ou seja, R$ 960 mil ao ano. O montante corresponde a 48% da verba que resta para finalizar as obras de 2020.

Isso porque o clube já investiu R$ 4 milhões no Centro de Excelência e projeta um gasto de R$ 2 mi para o decorrer da temporada, encerrando a parte um do complexo. Como o montante supera o orçamento, a arrecadação com a venda de bebida é um acréscimo.

Outra fonte esporádica é o projeto Leão 100. O movimento interno do clube, que tem chancela da diretoria executiva e conselheiros, repassa integralmente o montante arrecadado em rifas, eventos e venda de camisas para o Centro de Excelência.

Fundos para arrecadação do Centro de Excelência

Gasto total: R$ 4 milhões

Fontes de receita:

Verba mensal prevista em orçamento

Comercialização de produtos do Leão 100

Venda de bebida alcoólica nos estádios

Doação e patrocínio (ex: Vaquinha do Mito)

Custo previsto para finalização da obra: R$ 2 milhões

Em tempo I: no sábado (14), o projeto Leão 100 organiza um evento na praça Ney Rebouças, à frente do Centro de Excelência, para acompanhar a partida entre Fortaleza e Náutico, às 18 horas, pela Copa do Nordeste. Serão vendidos produtos para auxílio nas obras do clube.