Fortaleza ultrapassa 31 mil sócio-torcedores e chega ao top-10 do Brasil

O torcedor do Fortaleza vive uma lua de mel crescente com o clube. Acompanhando o melhor momento da história centenária da instituição, com títulos inéditos e a vaga na Sul-Americana, os tricolores também observam o Leão investir na gestão das arquibancadas. A fase gloriosa então se refletiu aos planos de sócio-torcedor, com o time ultrapassando a marca dos 31,4 mil inscritos e alcançando o top-10 entre as equipes brasileiras.

Ao todo, o clube alcançou 31.473 sócios - segundo dado do site oficial nesta quarta-feira (4). Desta forma, o time tricolor se tornou o 9º maior em quantidade, ultrapassando o São Paulo (31,1 mil) e o Santos (30 mil).

"A gente resolveu inovar e é muito gratificante ver que não é apenas o crescimento do balanço, mas também de receita. Isso é fruto do tratamento com o torcedor, o check-in já existiu, mas o Fortaleza foi além e colocou o assento marcado, como cinema. A experiência do torcedor evoluiu muito ao longo da temporada", explicou Gigliani Maia, gestor do sócio-torcedor tricolor.

A expectativa da diretoria é arrecadar até R$ 19 milhões com a iniciativa em 2019 - na última temporada, o montante obtido foi de R$ 12 mi. No plano traçado no início do ano, a meta é alcançar 35 mil sócios. Para tal, o clube colocou planos em promoção e expandiu a promoção Sócio Friday com descontos na adesão do plano Leão Fiel, que ganhou desconto de 50% e ficou custando R$ 27,45 ao mês.

Vale ressaltar que para a próxima temporada, o time planeja implantar o check-in nos demais setores da Arena Castelão. Atualmente, o sistema é destinado exclusivamente ao setor Premium, com capacidade para 4.162 pessoas por jogo.

Ranking o top-10 do sócio-torcedor no Brasil: