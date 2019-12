Fortaleza tem negociações avançadas com 5 jogadores; anúncio será até a virada do ano

A diretoria do Fortaleza ainda não anunciou nenhum reforço para 2020, mas prepara um presente ao torcedor na virada do ano. O Diário do Nordeste apurou que o clube tem negociações encaminhadas com cinco jogadores: dois zagueiros, um volante e dois atacantes. O anúncio oficial será realizado até o dia 31.

"Estamos trabalhando muito no mercado. Pode ter certeza que essa lista tem nomes que o torcedor do Fortaleza sempre desejou. Apostamos muito neles porque temos um calendário competitivo e são grandes jogadores, principalmente o atacante", revelou Marcelo Paz, presidente do clube.

A priori, os atletas estavam em equipes do mercado nacional. Membros da diretoria também viajaram para fora do Estado no intuito de agilizar as negociações.

A escolha por revelar as contratações apenas ao término do ano segue trâmites jurídicos. Todos as peças estavam empregadas e devem encerrar contrato ou se desligar das respectivas instituições.

No elenco, o técnico Rogério Ceni tem 22 atletas à disposição. Confira os atletas e o tempo de vínculo com o Fortaleza:

Goleiros

Boeck (2020)

Max Wallef (2020)

Felipe Alves (2021)

Laterais

Tinga (2021)

Gabriel Dias (2020)

Bruno Melo (2021)

Carlinhos (2020)

Zagueiros

Quintero (2020)

Jackson (2020)

Roger Carvalho (2020)

Volantes

Felipe (2021)

Juninho (2020)

Bonilha (2020)

Meias

Mariano Vázquez (2021)

Matheus Vargas (2021)

Marlon (2020)

Atacantes

Romarinho (2022)

Osvaldo (2020)

Wellington Paulista (2021)

Ederson (2020)

Edson Cariús (2021)

Kieza (abril de 2020)