Fortaleza: saiba os bastidores da negociação com Rogério Ceni

Rogério Ceni pediu uma semana para responder a proposta de renovação do Fortaleza, que era um contrato até dezembro de 2020. Naquela ocasião, a oferta estava nas mãos do treinador, assim como as de outros dois clubes – um sendo o Athletico/PR – e tudo sendo conduzido sem interlocutores, sempre entre o técnico e Marcelo Paz, presidente do time cearense.

O aceite veio às vésperas da meia-noite de sexta-feira (13), apesar da divulgação apenas ao meio-dia do sábado (14) através das redes sociais oficiais da equipe. Naquele momento se estabelecia mais uma prova da confiança e do respeito entre o dirigente e o comandante, que cumpriu o prazo acordado.

E durante toda a negociação foi assim. No sábado (7), antes do jogo com o Bahia na Arena Castelão, Marcelo Paz apresentou o planejamento da próxima temporada ao treinador e realizou uma vasta reunião na sede do clube, no Pici, com explicação de metas, formação do elenco, calendário e planos de acréscimo em infraestrutura.

Para formalizar a oferta de permanência, uma multa contratual bilateral mais robusta que a de 2019 e um salário maior foram inseridos no contrato. Sem exigências, Ceni trouxe apenas dois pontos: a contratação de atletas competitivos e o uso do Centro de Excelência. Em consenso, um último tópico foi traçado: a compreensão de que a atual temporada dificilmente seria alcançada.

Desta forma, ambos elaboraram metas de desempenho para cada competição disputada pelo time em 2020. A primeira foi destinada ao Campeonato Cearense, em que ser campeão é o objetivo (chegar na final é aceitável). Na Copa do Nordeste, o foco é alcançar a semifinal. Já na Copa do Brasil, qualquer avanço é sucesso, uma vez que o Leão inicia nas oitavas.

A Copa Sul-Americana, primeiro torneio internacional da história do clube, entrou na conta como excelente se passar de qualquer fase. Enquanto a Série A do Campeonato Brasileiro, prioridade máxima da diretoria, é tida como concluída se o Leão se garantir na elite em 2021.

Últimos detalhes

Após o clássico nordestino na Arena Castelão vencido pelo Fortaleza por 2 a 1, que fechou o Brasileirão, Ceni procurou Marcelo Paz e informou sobre uma viagem ao Rio de Janeiro. O motivo era o curso de licença PRO da CBF, realizado na Granja Comary e que se estenderia por toda a semana.

A despedida também veio acompanhada de uma doação de R$ 100 mil do técnico ao clube cearense para conclusão das obras do Centro de Excelência. A iniciativa partiu do próprio Ceni, que sinalizou ao presidente o desejo de ajudar a instituição e vê-la crescer independente de ficar ou não no Fortaleza – o montante era parte da premiação destinada ao treinador por ter conseguido uma vaga na Sul-Americana.

Distante da Capital, o ex-goleiro manteve contato diário com Paz, sempre no período da noite, e até admitiu conversar com outros times interessados.

Em paralelo, o Departamento de Análise do clube se mobilizou para montar uma lista de reforços e analisar o perfil dos jogadores seguindo as características preferidas pelo treinador, independe da continuidade.

O material foi alinhado antes do período de negociações e chegou a ser frisado durante as tratativas para a extensão contratual de Ceni. “Ele sempre foi nossa única alternativa dentro do planejamento estratégico do clube. Tive dúvidas se ficaria no Fortaleza? Sim. Mas trabalhamos com paciência e entregando tudo que foi solicitado, na medida do possível, porque também acreditamos no trabalho dele. O plano é ter Rogério Ceni até 2021, nunca o escondi isso”, explicou Paz.

Foco na estrutura

O objetivo máximo da diretoria tricolor é concluir o setor de futebol do Centro de Excelência, localizado na sede do clube. Prometido a Rogério Ceni, a expectativa é que o local seja usado na pré-temporada, que tem início dia 7 de janeiro.

Dentre as três etapas de conclusão do espaço, a primeira foi concluída após a instalação do campo, com drenagem e irrigação seguindo o planejado. O clube intensificou a construção e deseja finalizar a etapa dois até janeiro, com a finalização do vestiário, academia e um espaço para fisioterapia. Para tal, o Fortaleza delimitou investimento de R$ 300 mil e está recebendo doação de torcedores que buscarem contribuir.

Até a representação dos jogadores e comissão técnica, o time também tentará encaminhar as peças que restam ao plantel. Com 21 nomes confirmados para 2020, pelo menos oito contratações ainda serão feitas para fortalecer o elenco.