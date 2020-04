Fortaleza recebe equipamentos para nova academia do Centro de Excelência

O Centro de Excelência do Fortaleza, no Pici, recebeu na última sexta-feira (17) os equipamentos da academia do elenco principal. O pedido foi feito em janeiro e concluído mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Assim, uma das metas do planejamento estratégico da diretoria tricolor para 2020 foi concluída.

O projeto era um sonho antigo do clube e ganhou força com a manutenção do técnico Rogério Ceni no cargo. Para ocupar de vez o equipamento sediado no estádio Alcides Santos, o comandante solicitou uma estrutura completa de atendimento ao elenco, o que inclui qualidade do gramado e espaço para fisioterapia.

Na academia, resta apenas a instalação do sistema de refrigeração para a conclusão da obra. O material entregue, no entanto, ainda requer montagem. Com o decreto do governador Camilo Santana suspendendo o funcionamento de estabelecimentos não essenciais, o Leão só guardou os equipamentos no Pici.

A coluna apurou que tudo foi fabricado sob medida para atender o nível de exigência do clube. O investimento se aproximou de R$ 300 mil e estava previsto em orçamento.

Na projeção orçamentária da temporada, a diretoria apresentou um investimento patrimonial mensal de R$ 200 mil, totalizando R$ 2,4 mi ao ano. O objetivo é integrar a infraestrutura das duas sedes de treinamento: Centro de Excelência e CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Com Ceni, o time já utiliza os espaços mesmo o da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) concentrando as categorias de base.

A renovação dos equipamentos da academia permitiu que os demais acessórios, utilizados em 2019, fossem encaminhados para Maracanaú. Assim, o setor de futebol ganhou no plano destinado aos jovens da base e segue com dois locais prontos para atendimento ao profissional.