Fortaleza pode conceder licença remunerada para elenco; decisão será após férias

A diretoria do Fortaleza acompanhou os demais clubes da Série A do Brasileiro e estendeu as férias do elenco até o dia 30 de abril - medida prevista no acordo de redução salarial. O debate agora é sobre o próximo passo: retomar ou não as atividades ao fim do período.

Para a execução de qualquer treinamento durante a pandemia do novo coronavírus, é consenso a necessidade de um protocolo de saúde para jogadores e comissão técnica. No Estado, a medida é elaborada pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Caso não haja aval das autoridades sanitárias ou previsão para reinício das competições, o isolamento social será mantido. Assim, a cúpula tricolor deve aderir a licença remunerada para os atletas.

O plano é oriundo das reuniões da Comissão Nacional de Clubes (CNC) e tem a chancela da CBF. Na elite, times como o Atlético-MG e Internacional também adotarão a iniciativa.

A proposta consiste em pagar o funcionário mesmo que esteja distante do ofício direto. No entanto, dentro da CLT, há margem para o vencimento ser reduzido. Logo, o Fortaleza prepara uma nova rodada de negociações com os jogadores após as férias.

O colunista André Almeida havia revelado que no primeiro acordo de redução dos vencimentos do elenco e da diretoria executiva, o Fortaleza havia economizado R$ 1,5 milhão na folha.