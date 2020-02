Fortaleza muda estratégia na base e contrata consultoria de gestor ex-Palmeiras

Revelar e conquistar. As ambições do Fortaleza em 2020 são ambiciosas paras as categorias de base. Assim, o Leão foi ao mercado e contratou uma consultoria liderada por José Carlos Brunoro, um dos principais gestores no mercado nacional com experiências em times como Palmeiras e Chapecoense. O contrato é de seis meses, com possibilidade de extensão, e tem como objetivo criar um diagnóstico do setor tricolor.

O início das atividades ocorreu nesta segunda-feira (17) com reunião entre membros da empresa Brunoro Sports Business (BSB) e os dirigentes do Fortaleza. Na ocasião, foram analisados investimentos no departamento de base, o organograma de competições e as atribuições de cada funcionário.

Parte do currículo de Brunoro

Dirigente do Palmeiras na era Parmalat (de 1992 a 1996)

Diretor executivo do Audax/SP (2003)

Diretor técnico da Confederação Brasileira de Basquete (2009)

CEO do Palmeiras (2013 e 2014)

Membro do Conselho Nacional de Esporte (2014)

Consultor de gerenciamento de futebol da Chapecoense (2019)

Como auxiliar técnico da seleção brasileira de vôlei: campeão mundial (1981), vice-mundial (1982), prata nas Olimpíadas dos EUA (1984) e campeão Pan-Americano (1983)

Após a consultoria, um diagnóstico será apresentado ao clube, que vai traçar uma plano de execução do projeto. Dentre as atribuições, a empresa BSB vai contribuir também com a contratação de funcionários. Em janeiro, o Fortaleza desligou o coordenador de base, Carlos Anunciação, e o técnico do sub-20, Laelson Lopes, com a eliminação na 1ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A primeira etapa da orientação é encerrada na sexta (21), quando Brunoro retorna a São Paulo para estudar o funcionamento interno do time. A partir do dia 15 de março, volta para a capital cearense e apresenta um Raio-X das categorias de base. Posteriormente, dois profissionais da consultoria ficarão trabalhando na equipe para implatar o novo modelo de trabalho.

O Fortaleza não conquistou grandes resultados na base em 2019 FOTO: ISANELLE NASCIMENTO

Dentre as definições prévias, a BSB estipulou que o Fortaleza deve investir em um departamento médico e de marketing específico para as divisões de acesso do clube. Em 2020, o investimento mensal do Fortaleza é de R$ 250 mil - o valor da consultoria não entra no montante da base.

"Nós sabemos que a base foi um gargalho da nossa gestão. Em 2019, não conseguimos subir atletas jovens para o profissional e conquistar muitos troféus. Agora estamos fazendo um grande investimento para entender onde devemos gastar e como podemos melhor a gestão desses talentos", explicou o presidente tricolor Marcelo Paz.

Na última temporada, das divisões inferiores da Federação Cearense de Futebol (FCF), por exemplo, o Fortaleza foi para a final em três das quatro categorias - sub-13, sub-17 e sub-20 -, mas esbarrou no vice-campeonato. Os títulos ficaram reservados ao Cearense de Futsal sub-13, Copa Euller Barbosa sub-13, Copa Seromo sub-14 e também sub-20.

Estratégia no mercado

Pulga fez um golaço na Copinha contra o Atlético/MG e virou alvo do Fortaleza Foto: divulgação

Apesar do desempenho, o Fortaleza conseguiu aproveitar cinco jovens no profissional: o goleiro Kennedy, o lateral-esquerdo Miguel, o volante Geison e os atacantes Gustavo Coutinho e Wendew. Todos foram inscritos na primeira fase da Copa Sul-Americana, em que o clube encarou o Independiente, da Argentina.

O foco atual é manter o processo de lapidação, mas se tornar competitivo. Antes investindo apenas na evolução do jogador através da base, o Leão assumiu uma postura de mercado que permite o reforço de jovens de outros clubes para o plantel sub-20, ou seja, qualificar o elenco com nomes já formados e que podem despontar sob o comando de Rogério Ceni de curto e médio prazo.

A fase de abertura das contratações foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A diretoria enviou três gestores para diferentes cidades paulistas - Campinas, Ribeirão Preto e Arararaquara - com foco na análise de rendimento, cuja liderança foi de Erisson Matias, diretor de captação do Fortaleza e com experiência na base do Flamengo.

"Nós vamos contratar porque a base também precisa de resultados. Em 2018, vencemos tudo, até Copa do Nordeste, mas não levamos ninguém ao profissional. Agora, sem títulos, conseguimos que alguns jovens fossem aproveitados pelo Ceni. Para 2020, vamos trazer peças talentosas que tenham idade sub-20 e ainda possam ser forjadas pela nossa equipe, fornencendo um incremento técnico aos talentos que já temos no CT Ribamar Bezerra", destaca Roberto Moreira, diretor das categorias de base.

Dessa forma, o Leão retornou para a capital com oito contratações: quatro jovens do Taboão da Serra/SP, dois do Paulista de Jundiaí/SP e dois do River/PI. Nas negociações, o clube ofereceu um plano de carreira e venceu a concorrência de outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Flumiense.

Reforços do sub-20

Laterais: Victor Emerson (Paulista/SP)

Zagueiros: Tiago Bettim (Real Noroeste/SC)

Volantes: Gabriel Crippa (Taboão da Serra/SP)

Meias: Miguel (Paulista/SP), Vitinho (River/PI)

Atacantes: Wilson (Taboão da Serra/SP), Erick 'Pulga (River/PI), Marquinhos (Taboão da Serra/SP) e Igor Torres (Taboão da Serra/SP)