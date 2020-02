Fortaleza goleia Atlético/CE com recorde de Rogério Ceni e nova aula tática

Um placar abissal: 5 a 0. Há um abismo técnico entre Fortaleza e Atlético/CE, mas o time de Rogério Ceni tratou de escancará-lo nesta quarta-feira (5) na Arena Castelão. Em uma nova aula de sistema tático, o técnico tricolor viu uma equipe faminta pelo resultado se impor até o último minuto e enfileirar gols, apesar dos sistemas utilizados em campo.

Antes do panorama da partida, vale a lembrança que o Leão agora é o líder absoluto do Campeonato Cearense com seis pontos e 100% de aproveitamento. Iniciando a pré-temporada no dia 7, o plantel melhorou fisicamente e tem adquirido ritmo e entrosamento, mesmo com os reforços.

Em si, o time apostou na manutenção no 4-4-2 com um losango no meio-campo. Na ponta da armação o argentino Mariano Vázquez, responsável direto pela construção ofensiva. O ensaio foi de compactação, com laterais se tornando pontas e um ganho de espaço com paciência.

Diante de um adversário recuado, o placar foi se formando nas bolas aéreas. Tinga, por exemplo, assistiu tanto Paulão como Edson Cariús em lances de cabeça. Já no fim, até Bruno Melo marcou explorando a estratégia - que em certo momento foi excessiva, limitando o arsenal leonino.

O que pesou no estádio foi a ausência de velocidade. No 4-3-3, o Atlético/CE tinha dois pontas preparados para o contra-ataque e que se posicionavam nas costas dos laterais. O Fortaleza então era vulnerável quando coloca oito atletas no campo de ataque.

Correção e mudança

Após gol de Bicicleta no Clássico-Rei, Osvaldo marcou mais dois gols Foto: Kid Júnior / SVM

O ponto de mudança vem com Ceni à beira do gramado. No momento em que a formação ficou previsível, o técnico usou o elenco, o rodízio e mexeu, fez surgir um novo Fortaleza. No 2º tempo, o torcedor assistiu uma equipe com David (estreante), Osvaldo e Romarinho na tradicional 4-2-4, em que Vázquez foi o 4º atacante.

A estratégia evoluiu: aceleração, transição pelas laterais e poucos passes até o gol. Com a bola no chão, o trio de ataque bateu as linhas adversárias em uma rotação de posições e triangulações. Assim, Osvaldo, ficou livre duas vezes para marcar e alcançar o 3º tento em 2020.

Foi interesse também assistir a movimentação de David, que acertou a trave em arremate na grande área e ficou aberto na direita. Por vezes, inverteu com Romarinho e se portou como centroavante.

No fim, o resultado elástico é prova da versatilidade. Atletas que atuam em diferentes espaços do campo, acostumados com os companheiros e sem dificuldade para aderir a novas estratégias. O elenco do Fortaleza conseguiu mostrar a força, apesar de ainda apresentar carências no último terço do gramado.

Em tempo: o experimento ofensivo da vez foi um centroavante ao lado de um velocista. O Leão entrou em campo com Wellington Paulista ao lado de Cariús. Depois sacou WP9 para investir em Osvaldo na composição da dupla.

Recorde

Em dado levantado pelo historiador e jornalista Luca Laprovitera, a vitória por 5 a 0 do Atlético/CE foi a maior goleada do Fortaleza sob o comando de Rogério Ceni. Ao todo, o técnico chega na 3ª temporada com 115 jogos oficiais.

E dentre os placares, a mais avantajado antes era 4 a 0. Em 2018, o Leão goleou o Uniclinic, ex-Atlético/CE, e o Guarani de Juazeiro. Já em 2019, repetiu o placar contra Confiança/SE e Vitória/BA.

Para estender o escopo de triunfos do comandante, o Fortaleza está invicto há 11 partidas. Somando Série A do Campeonato Brasileiro, Estadual e Copa do Nordeste, o treinador tem aproveitamento de 71,4%.