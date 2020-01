Fortaleza fecha 5º patrocínio para 2020; time quer arrecadar R$ 8 milhões com marcas

O Fortaleza Esporte Clube fechou com a empresa EsporteNet como patrocinadora master para a temporada de 2020. O contrato é válido para a parte frontal do uniforme, sendo o 5º firmado pelo time no decorrer do ano.

A instituição em questão é de Sergipe e atua no ramo de apostas esportivas. Segundo o gerente comercial tricolor, Victor Simpson, a equipe foi procurada pela organização.

"Temos negociações em andamento. Boa parte da camisa foi preenchida, mas acho que não podemos parar. Somos produtores de mídia e o fato da empresa ter nos procurado foi a presença massiva da torcida em 2019, como foram importantes nos anos correntes", explicou.

Em cotação orçamentária, prevista para R$ 109 milhões pelo conselho deliberativo, a diretoria do Fortaleza definiu que o montante do Patrocinador Master Frente, o caso da EsporteNet, seria de R$ 105 mil mensais e R$ 1,26 milhões anuais, o que corresponde a 1,16% do percentual total.

Antes, o clube havia comunicado as parcerias com a empresa de tecnologia WB Companies para a omoplata da camisa. No setor de alimentos, a Zaeli e Unilife Vitamins também têm acordo, mas para o setor de calção, assim como a Alubar, que ficará exposta na parte de trás.

Até o fechamento do ano, a estimativa do Leão é arrecadar R$ 8.042.000,00 apenas com patrocinadores. Dentre os apoiadores, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará participam da distribuição com montante estimado em R$ 3,2 milhões.

No fim, as receitas podem crescer caso haja um investimento do bilionário russo Ivan Savvidis, proprietário do clube grego PAOK. No momento, o departamento de finanças do empresário avalia os âmbitos fiscais de um aporte financeiro ao time cearense, em negociação que está apenas no início. Dentre as possibilidades de contrato estudadas, o time pode ganhar um novo patrocinador Master para a sequência do ano - a parte de trás da camisa ainda não foi ocupada.