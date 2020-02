Fortaleza embarca para a Argentina visando a Sul-Americana; veja detalhes do voo

Um voo com 101 anos de história. Nesta terça-feira (11), o Fortaleza Esporte Clube rompe mais um laço do ineditismo e das fronteiras. Atravessa o país rumo à Argentina num voar de seis horas nunca antes feito no futebol cearense. Em si, a estreia na Copa Sul-Americana começa antes da bola rolar para o duelo com o Independiente, na quinta (13), às 21h30. O primeiro ponto é a chegada, de voo fretado, com atletas, comissão técnica, diretores, torcedores, ou seja, todo o aparato tricolor.

Com regulamento diferente da Série A do Campeonato Brasileiro, em que a CBF fornece a viagem para os jogos, a Conmebol exige uma organização do próprio clube. Assim, o presidente tricolor Marcelo Paz resolveu alugar um avião da GOL para permitir menos desgaste ao elenco cearense.

O embarque está previsto para as 20 horas no Aeroporto de Fortaleza, com desembarque a 1h55 em Ezeiza, Buenos Aires. Das 168 vagas, a equipe leonina e os diretores ocupam 45, deixando os demais distribuídos entre torcedores e conselheiros - um pacote com direito ao ingresso do jogo de ida foi comercializado por R$ 5.250.

Torcedores poderão tietar o técnico Rogério Ceni e os jogadores na viagem Foto: JL Rosa / SVM

"É uma questão de logística. Para os jogadores é bem melhor um voo direto então tínhamos a opção de alugar o avião. Como entendemos que havia uma demanda da torcida de querer viajar junto, tomamos a ideia de alugar e vender os assentos. Entrar no estádio Libertadores de América vai ser algo grandioso, não vou dizer que estou 100% pronto, mas é tudo novo para todo mundo", explicou Paz.

O custo total da operação foi de US$ 168 mil (cerca de R$ 726 mil), valor custeado pelos próprios torcedores. O projeto foi inspirado em experiências anteriores de Athletico/PR e Corinthians, que realizaram viagens com torcedores.

Como a partida é um marco na história do clube, a preparação dos jogadores é tida como fundamental. Apesar da presença da torcida, Marcelo Paz garante que todos da equipe terão privacidade na aeronave, mesmo que não haja divisórias entre atletas e torcedores.

"O voo não será uma festa. Os torcedores estarão na parte da frente, em um setor, e os jogadores com a comissão técnica na parte de trás, em outro, com o próprio banheiro e maior privacidade. Nós planejamos um momento principal de interação de até 40 minutos, com fotos e contato, mas temos que lembrar que é a ida para um jogo internacional, o objetivo do voo é permitir maior descanso dos atletas. Acredito que para os torcedores seja um motivo de orgulho poder embarcar com a delegação do time", declarou.

Na lista de viajantes ilustres, o clube está levando para a Argentina os ídolos e ex-jogadores Rinaldo e Clodoaldo, ambos agora funcionários do Tricolor. Toinha, símbolo leonino com mais de 50 anos de serviços prestados a instituição, e Edneuza, com duas décadas de dedicação, também foram convidados para o duelo.

Itinerário

Fortaleza - Buenos Aires

Embarque: 20h (11/2)

Desembarque: 1h55 (12/2)

Buenos Aires - Fortaleza

Embarque: 22h05 (14/2)

Desembarque: 3h05 (15/2)