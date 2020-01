Fortaleza: é preciso ter cautela antes de cobrar o elenco mais vitorioso da história do clube

É preciso paciência. Desde o encerramento da Série A do Brasileiro, o torcedor do Fortaleza se mostra ávido por reforços. Listas e nomes circulam aos montes com supostas contratações, peças do mercado europeu e até velhos conhecidos. O fato: a ansiedade não contamina a diretoria tricolor.

No Pici, o processo de montagem de elenco é lento, mas preciso. Assim ocorre durante a gestão do presidente Marcelo Paz, que carrega o trunfo de ter sido diretor de futebol do clube tempos atrás.

Não bastasse a temporada de 2019, a melhor nos 101 anos de história tricolor. Foi com o atual elenco, que tem 22 remanescentes, que o time conquistou a vaga na Sul-Americana e esteve à beira da Libertadores - sim, foi o 9º, afastando qualquer risco de rebaixamento no retorno à Série A.

E se tinha alguma peça faltando nessa estrutura, atendia por Rogério Ceni. A concorrência era tamanha que muitos sequer acreditavam na manutenção do treinador, que assinou contrato para dar continuidade ao trabalho no Fortaleza pela terceira temporada.

Com tantos pressupostos, faz-se necessário dar confiança à diretoria. São os mesmos que reergueram o time da Série C, ganharam de forma inédita a Série B, conquistaram o Estado e o Nordeste, ampliaram o sócio-torcedor, enfim, fizeram o Leão crescer.

Nesse contexto, o alento da infraestrutura é legado. O orçamento é recorde, R$ 109 milhões, mas deve ser investido com responsabilidade. Como tem sido o montante empregado ao Centro de Excelência ou destinado aos ajustes do CT Ribamar Bezerra, que revelou Osvaldo e Edinho.

Mas o futebol não é prioridade? É até em excesso. Justamente o que explica tantos valores empenhados em reforços como foi na 3ª divisão, quando ano após ano um Fortaleza era criado, desmontado e reconstruído. Agora, o plantel cria raízes, melhora e se mantém.

O trabalho é e está sendo feito para anúncios pontuais. Até a reapresentação, no dia 7 de janeiro, caras novas irão surgir no Pici. “Esse time não vence o Independiente (ARG)”, muitos disseram. Lembre: o Fortaleza em questão fez a melhor temporada de todos os tempos do clube.