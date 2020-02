Fortaleza deixa Sul-Americana com mais de R$ 1 milhão; veja cotas

O desfecho do Fortaleza foi doloroso: uma classificação inédita interrompida no fim do 2º tempo. O alento na eliminação para o Independiente na Copa Sul-Americana, no entanto, é a exposição de uma marca no contexto internacional, a estreia no continente e a premiação de US$ 300.000 (R$ 1,34 mi) garantido como cota mínima.

Caso tivesse avançado à 2ª fase, o Leão teria somado US$ 675.000 (R$ 3,04 milhões) - US$ 375.000 era a recompensa por desclassificar o Rojo. A projeção é variável porque o pagamento da entidade é efetuado em dólar, mesma moeda da venda de ingressos. Assim, a conversão pode implicar em mudança no montante final arrecadado.

O detalhe no regulamento é a menor extensão do torneio: restam cinco fases e 10 confrontos. Dentre os representantes brasileiros, Fortaleza, Goiás, Fluminense e Atlético-MG foram eliminados. Os únicos vivos são Vasco e Bahia.

CONFIRA COTAS DA SUL-AMERICANA 2020

1ª fase – R$ 1,34 mi (US$ 300.000)

2ª fase – R$ 1,68 mi (US$ 375.000)

Oitavas – R$ 2,13 mi (US$ 500.000)

Quartas – R$ 2,55 mi(US$ 600.000)

Semifinal – R$ 3,41 mi (US$ 800.000)

Vice – R$ 8,52 mi (US$ 2.000.000)

Campeão – R$ 17,15 mi (US$ 4.000.000)

Em tempo: o campeão da Sul-Americana conquista o direito de disputar a Recopa Sul-Americana, contra o vencedor da Libertadores, além da Copa Suruga, diante do campeão da liga japonesa. A Conmebol ainda oferecerá uma vaga no Mundial de Clubes de 2021 ao detentor do título.

Em tempo II: a coluna converteu os valores das premiações utilizando a cotação de 1 dólar (R$ 4,49) do dia 27 de fevereiro.

Em calendário divulgado pela Conmebol, o sorteio da próxima fase está marcado para o dia 13 de maio. Os confrontos ocorrem no mesmo mês, com a ida entre o dia 19 e 21, enquanto a volta ocorre entre 26 e 28 - datas previstas pela entidade.

O longo prazo é motivado pela inclusão de times eliminados da Libertadores na Sul-Americana. Pelo regulamento, 10 clubes migram entre as competições: os oito terceiros colocados da fase de grupos e os dois melhores eliminados na fase 3 da pré-Libertadores.

Prováveis datas

Segunda fase: 19–21 de maio (ida) e 26–28 de maio (volta)

Oitavas: 21–23 de julho (ida) e 28–30 de julho (volta)

Quartas: 18–20 de agosto (ida) e 25–27 de agosto (volta)

Semifinais: 22–24 de setembro (ida) e 29 de setembro – 1 de outubro (volta)

A decisão será em partida única no dia 7 de novembro. O palco do confronto é o estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Clubes classificados

ARGENTINA

Unión de Santa Fe

Lanús

Vélez Sarsfield

Atlético Tucumán*

Independiente

CHILE

Coquimbo Unido

Huachipato

Unión La Calera

BRASIL

Bahia

Vasco da Gama

EQUADOR

Emelec

PERU

Melgar

Sport Huancayo

COLÔMBIA

Deportivo Cali

Millonarios

Atlético Nacional

URUGUAI

River Plate

Liverpool

Fénix

PARAGUAI

Sportivo Luqueño

Sol de América

*melhores equipes eliminadas na terceira fase da Libertadores.