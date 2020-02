Fortaleza convida bilionário russo para jogo contra Independiente

A negociação entre o Fortaleza e o empresário russo Ivan Savvidis ganhou um novo capítulo: o clube cearense convidou o bilionário e proprietário do time grego PAOK para assistir ao jogo contra o Independiente-ARG na próxima quinta-feira (27), na Arena Castelão. A proposta: presenciar in loco a torcida tricolor no primeiro jogo internacional da história do time em casa, pela Sul-Americana.

A oferta foi bem avaliada pelo magnata e tem grande chance de ser concretizada, inclusive com a presença do filho e também sócio Giorgos Savvidis. A família tem acompanhado o desempenho da equipe em 2020 e viu com bons olhos a presença de torcedores tricolores em Buenos Aires para o compromisso de ida da competição.

O desafio agora é viabilizar um sistema de segurança para Ivan. Na Grécia, o empresário tem um aparato estrutural que facilita tanto a chegada como a saída do estádio Toumba, a casa do PAOK. Assim, a presença nos jogos ocorre sem aviso prévio, a depender do calendário do empresário.

Vale ressaltar que a resposta ao convite tricolor ainda não foi oficializado. Com o entrave, há possibilidade também da presença apenas do representante da equipe no país, o brasileiro Leonardo Cornaccini. O profissional chega ao Brasil na próxima terça (25) para uma reunião em São Paulo - a priori, o investimento no Fortaleza não está na pauta, mas pode entrar a depender da negociação dos próximos dias.

Caso Ivan desembarque na capital cearense, o plano é acelerar os moldes do acordo entre as partes e formalizar uma oferta. Uma visita às estruturas do clube também é prevista, principalmente entorno do Centro de Excelência, na sede do time leonino.

A coluna apurou que, para a realização de um aporte financeiro, o único clube brasileiro na lista é o Fortaleza - atualmente, prioridade de Ivan. A escolha foi motivada pela festa da torcida, as conquistas recentes do clube e a possibilidade de crescimento em cenário nacional - pontos traçadas através de um estudo das próprias empresas dos Savvidis.

Desde janeiro, uma grupo de advogados estuda a legislação brasileira para sinalizar sobre a viabilidade do negócio. Inicialmente, o objetivo é realizar a aquisição do Fortaleza. Caso não haja nenhuma possibilidade, há formatos de parceria observados - entre patrocínio, co-gestão ou intercâmbio de atletas -, mas são planos alternativos.

Com fortuna estimada R$ 6,37 bi pela Forbes, Ivan Savvidis deseja se inserir no mercado da América do Sul. O russo conheceu o Leão através da festa da torcida tricolor na Arena Castelão após o encerramento da Série A do Brasileiro. Mosaicos, show pirotécnico, lotação e a atmosfera fizeram o alvo ser definido.