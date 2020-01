Fortaleza conquista tríplice no marketing esportivo em novo sinal de força da marca

A temporada do Fortaleza em 2020 mal começou, mas o clube segue expandindo a galeria de troféus. Dessa vez, com uma nova tríplice, mas fora dos gramados. Com uma marca consolidada e um trabalho de marketing reconhecido em todo o país, o Leão conquistou, nesta quarta-feira (8), três categorias do Brand Bola, principal premiação de marketing esportivo do Brasil.

Os troféus foram para melhores estagiário, profissional de marketing (Márcio Persivo) e ação social (campanha do setembro amarelo). Todos frutos do empenho de uma equipe de 15 profissionais, com orçamento de R$ 350 mil anuais - apenas 0,5% do orçamento - na última temporada.

É um recado de força, profissionalismo e planejamento. No início de 2018, por exemplo, o montante de pessoas envolvidas no marketin era de cinco profissionais.

Evolução que ajuda na consolidação de uma marca, agora internacional, e que tem os holofotes também pelo trabalho de Rogério Ceni e da diretoria tricolor, união que rendeu acessos seguidos às Séries A e B, títulos da 2ª divisão, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e ainda uma Sul-Americana. A grandeza está escancarada. Além: sendo vendida e valorizada como deve ser.

Na fidelização, o processo tem um melhor contato com o torcedor, planos de sócio-torcedor com valores diversos e campanhas de inclusão. Cenário que faz o time de marketing do Fortaleza projetar uma ação por semana durante todo o ano - em 2019 foram 54.

Aos que não sabem da dimensão do marketing leonino, os títulos angariados até o momento falam por si: El Ojo de Iberoamerica (prêmio de Ativação de Marca); Festival Lusófonos (três troféus para Ações, Relações Públicas e Ativação de Marca contra representantes da língua portuguesa); Brand Bola (quatro troféus sendo duas vezes melhor profissional de marketing esportivo do Brasil, um para ação social e outro de melhor estagiário); Profissionais do Ano da Rede Globo (finalista em melhor comercial de TV).