Fortaleza: com Ceni, um 2020 que se desenha ainda mais glorioso

O ano reservou muitas emoções ao torcedor tricolor, mas 2019 se encerra mesmo com a permanência de Rogério Ceni por mais uma temporada. Dentre as conquistas, a mais importante: continuidade. O Fortaleza está ávido a se tornar ainda mais gigante e exceder os limites da história.

A conclusão se dá diante da magnitude da decisão, anunciada ontem (14) através das redes sociais do time.

O ex-goleiro, que também é ídolo do tricolor cearense, recusou uma robusta proposta do Athletico/PR para ficar no Pici. Rejeitou a Libertadores, uma folha salarial mais extensa e uma estrutura mais consolidada. Por quê? A explicação está na relação entre os elementos. É mais ampla que o orçamento. Unidos, Fortaleza e Ceni se tornaram o que são hoje. Se alimentaram um do outro, compartilharam experiências, idolatrias e ascenderam de patamar no âmbito nacional.

Foi com o clube que o nome do paranaense à beira do gramado se fortaleceu, o que o deixa cotado como um dos principais expoentes na função. Enquanto a instituição, que o abraçou e concedeu carta branca, evoluiu e viu florescer a melhor campanha dos 101 anos de fundação.

Tudo se desenvolve como uma resposta de gratidão e respeito, necessários aos clubes do Nordeste. Foi com um investimento mediano, diante dos adversários, que Ceni trouxe o título da Série B e um acesso 12 anos depois. Ainda brigou na elite nacional e acompanhou um sonho internacional se converter em Sul-Americana e virar realidade.

Acostumado com o protagonismo, Ceni foi envolvido pela simplicidade e se emocionou - o torcedor o abalou. Campeão do Mundo com o São Paulo, se viu vencido pela Arena Castelão e os 52 mil espectadores que pediram com clemência a continuidade do trabalho iniciado em novembro de 2017.

O "fico" de Ceni serve como quebra de paradigma e chega a ser tão histórico como a campanha. Num raro vislumbre, assistimos ao Sul do País fracassar na retirada de um símbolo, sim, do futebol cearense. Fortaleza se tornou, de fato, Fortaleza.

Próxima temporada

Todo o esforço pela manutenção é por conta de um projeto. Se a primeira meta, ainda no rascunho do papel, era um top-10 na Série B, passados dois anos de sucesso, os objetivos se tornaram maiores. A resposta de Ceni durou intermináveis cinco dias, prazo solicitado pelo próprio técnico e que chegou ao fim na sexta-feira, dia 13.

Mas não existe atraso a quem se adianta ao ineditismo, quiçá cansa do sabor da glória. Antes mesmo da Sul-Americana se tornar realidade, o departamento de futebol do clube traçava os novos objetivos e desenhava um calendário de eventos para 2020.

Uma partida internacional, a primeira do Estado em uma competição fora do País, é certa. Além da Taça Fares Lopes, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, oitavas da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro.

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz foi o responsável por conduzir a negociação com Rogério Ceni Foto: Natinho Rodrigues / SVM

Ceni era justamente a peça que faltava ao planejamento. Isso porque a atuação do comandante vai além das quatro linhas. Com o aval da diretoria, principalmente do presidente Marcelo Paz, trabalha em coletivo para a profissionalização do time, implemento em infraestrutura e gestão do elenco.

O principal exemplo é o Centro de Excelência, construído sobre o Estádio Alcides Santos a pedido de Rogério Ceni. As obras no espaço, que também é a sede do clube, foram iniciadas em 2018 e envolviam mudança do gramado, similar ao da Arena Castelão, construção de alojamentos, refeitórios, sala de musculação e uma série de melhorias sugeridas pelo ex-goleiro.

Investimento milionário que era um dos pontos solicitados por Ceni para a renovação e que teve contribuição do próprio. Retirando do bolso, o treinador doou R$ 100 mil para a finalização do setor de futebol, que tem custo estipulado em R$ 400 mil.

A expectativa é que tudo seja encerrado no fim de dezembro para que o elenco profissional comece a temporada de 2020 no Centro de Excelência, saindo então do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú - que passará por aperfeiçoamento pedido pelo treinador.

Com 21 atletas confirmados, a manutenção do técnico, o maior orçamento da história (R$ 100 milhões), o plano de sócio-torcedor em ebulição (34 mil participantes) e maior receita destinada à folha salarial do elenco (R$ 3 milhões por mês), os fatores traçam um panorama ainda mais favorável ao Fortaleza.

O Leão despertou como o Rei que o símbolo máximo impõe. E se o torcedor teve 2019 como o principal do clube do coração de todos os tempos, pode aguardar ansioso por 2020. Estamos prestes ao 3º ano de Rogério Ceni no comando do Fortaleza. É história escrita a passos largos.