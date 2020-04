Fortaleza aposta e acerta com e-commerce; veja novas estratégias do clube

O Fortaleza aproveitou para investir no e-commerce durante a pandemia do novo coronavírus e trouxe saldo positivo do fortalecimento do novo negócio. Não que fosse em si novidade, havia uma plataforma disponível para venda online, mas o clube a ampliou, trabalhou com nova tecnologia e obteve resultado em dois dias: R$ 200.124,61 em lucro durante a promoção "Manto de casa faz desconto" para os sócios-torcedores.

A perspectiva é assertiva e um desejo antigo do departamento de marketing tricolor. Na projeção orçamentária de 2020, o clube estimava arrecadação mensal de R$ 75 mil para lojistas terceirizados e R$ 1 milhão com a marca própria Leão 1918, saldo impactava com o fechamento do comércio pelo decreto do Governo do Estado.

Assim, o plano de e-commerce previsto no planejamento estratégico para 2020 ganha corpo e ascende no momento em que o torcedor mais necessita. E tudo com estratégias graduais de consolidação do serviço.

Criação de um delivery próprio (facilidade na entrega e custo mais barato na execução)

Atualização da plataforma de venda (suporte para mais acessos simultâneos)

Novo estoque virtual (com remanejo das peças das lojas físicas)

Preço agressivo (50% de descontos em peças para o sócio-torcedor no lançamento)

A atualização é necessária e válida quando o trato com o torcedor tem peso no orçamento final. E ainda torna mais amplo o impacto da renovação do enxoval de materiais, como uniformes de jogo, treino e de viagem.

A gente sabe o que a diretoria passa, os patrocinadores, mas a torcida se mantém leal, fiel e sabemos que a gente pode contar com ela sempre", explica Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza.

Paralelo ao novo sistema, o clube ainda criou um sistema de vendas por meio do Whatsapp: os vendedores da loja física promovendo a comercialização através de contato via aplicativo e atualização periódica do estoque dos respectivos estabelecimentos. Os números de cada atendente são disponibilizados no Instagram da equipe.

A mensagem então é de avanço. No momento de crise, o Fortaleza busca soluções para se movimentar enquanto o mercado se estagna. E quem mais ganha com a novidade é o torcedor.