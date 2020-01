Fortaleza: a invasão em Avellaneda para o duelo mais histórico dos 101 anos

Em duas semanas, o embate entre Fortaleza e Independiente, da Argentina, acontece no Libertadores de América. Partida essa que começou no ano passado, logo no sorteio da 1ª fase da Copa Sul-Americana, e se estendeu até o presente na busca pela eternidade.

A efemeride do tempo não é suficiente para nesse caso histórico e inédito. Aqui, transborda sobre a ótica da ansiedade. Seja para os torcedores que irão de avião com o clube, família ou até os aventureiros.

O certo é que exisitirá uma invasão em Avellaneda. Tricolores pelo mundo unidos para mais uma passo na história do Leão centenário. E se os objetivos da temporada não existem dentro da ótica da partida - o foco é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro - a pressão por uma boa exibição é forte, afinal de contas se trata de um cartão de visitas internacional do Fortaleza.

Cenário que deixa o torcedor até temoroso com os testes iniciais, mesmo que não necessário. Em Buenos Aires, o Fortaleza vai jogar com a camisa tradicional, a formação recorrente (4-2-4) e uma postura aguerrida, como faz desde que Rogério Ceni assumiu. A função do treinador, experiente na competição, ganha destaque porque se sabe da importância dos dois confrontos.

Dentro de campo, expectativa para uma jogada individual de Osvaldo ou o próprio faro de gol de Wellington Paulista. Nesse Leão, no entanto, o destaque é o coletivo da equipe, sem grandes individualidades. Assim, o Tircolor deve se portar com dignidade frente a um gigante do futebol internacional.

No fim, são temas de histórias. Aos que vão, a certeza da memória na eternidade e um espetáculo do outro lado da fronteira. Aos que ficam, a oportunidade de torcer de forma diferente, até mais entusiasta. "É Brasil x Argentina", diria Galvão Bueno. O que fica é mais um jogo em 2020 que antecipa o verdadeiro momento do apogeu: a Arena Castelão vai tremer no dia 27, às 21h30, independente do placar fora de casa. É esperar para ver!