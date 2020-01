Festa da torcida do Fortaleza na despedida da Série A despertou interesse do bilionário russo

A torcida do Fortaleza Esporte Clube tem muitas conquistas. Nos 101 anos de fundação da equipe, é o maior patrimônio, com festas de valores inestimáveis. E foi justamente a atmosfera tricolor que atraiu o empresário russo Ivan Savvidis, interessado em investir no time cearense.

Proprietário do clube grego PAOK, o magnata estudava o cenário da América do Sul desde agosto em busca de expandir os negócios. A certeza do país e do time ocorreu no dia 8 de dezembro de 2019, quando o Fortaleza venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Castelão.

Em um encontro na Grécia com o empresário brasileiro Eduardo Cornacini, no mesmo mês, Ivan assistiu um vídeo da festa leonina nas arquibancadas após o jogo. Na ocasião, o estádio recebeu quatro mosaicos, show pirotécnico, teve as luzes apagadas para um apresentação de LED e ainda registrou 52.552 espectadores, o recorde da temporada no Estado do Ceará.

No decorrer da reunião, o russo também pesquisou sobre o time e viu que o Leão era detentor da 2ª maior média de público da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo superado apenas pelo Flamengo.

O poder das arquibancadas então motivou o contato com a diretoria do Fortaleza e foi fundamental para a descoberta do clube. Nisso tudo, se soma os títulos de 2019 (Cearense e Copa do Nordeste), a vaga na Sul-Americana, a saúde financeira e a continuidade do técnico Rogério Ceni, do qual Ivan Savvidis tem conhecimento.

É momento de esperar os próximos passos, sempre ponderando o que seria melhor ao Fortaleza, um clube que movimenta a paixão de uma massa e ganha apoiadores até fora do país. Hoje, o Leão é o principal alvo do investimento.