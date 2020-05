FCF investe R$ 180 mil em testes de Covid-19 e EPIs para quatro clubes, arbitragem e funcionários

A Federação Cearense de Futebol (FCF) irá investir R$ 180 mil em insumos de prevenção para Covid-19. O valor contempla testes diagnósticos, material de higienização e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da contratação de uma empresa de limpeza.

Os exames de diagnósticos serão para quatro clubes (Atlético/CE, Barbalha, Caucaia e Pacajus), além de funcionários da entidade (18) e árbitros (93). O auxílio da CBF de R$ 120 mil entregue às federações também será destinado exclusivamente para a aquisição dos materiais.

O plano da FCF é ter os itens necessários para uma retomada do Campeonato Cearense, quando houver aval por parte do Governo do Estado, e concluir a 2ª fase do Estadual. A compra de testes não era algo obrigatório, mas o órgão decidiu ajudar os times que disputam apenas o certame. Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Guarany de Sobral não serão contemplados inicialmente por participarem de divisões do Campeonato Brasileiro.

Antes da aplicação dos testes, que estão sendo adquiridos de forma gradual, haverá uma videoconferência entre a Federação e os times para repasse de orientações. Vale ressaltar que os procedimentos estão dentro de um protocolo de saúde rigoroso que prevê a retomada do futebol com condições de segurança aos atletas e funcionários, a priori sem público.

Do total de insumos necessários, a FCF já adquiriu 350 testes, uma parcela de materiais de higienização e EPIs. A segurança referente ao retorno dos treinamentos será demanda das diretorias, com cada uma sendo responsável pela ações de saúde nos próprios espaços físicos ou CTs. Ceará e Fortaleza inclusive até finalizaram manuais de proteção para o retorno das atividades - os times também adquiriam insumos contra o novo coronavírus.

Apesar do panorama, não há previsão de retomada do esporte. O governador Camilo Santana (PT) preparou um projeto de retomada de setores da economia e pode contemplar o futebol, com liberação dos treinos na 1ª etapa de reabertura.

Jogos restantes para 2ª fase do Campeonato Cearense

6ª rodada

Barbalha x Ceará

Caucaia x Atlético/CE

Guarany de Sobral x Fortaleza

Pacajus 0x1 Ferroviário (realizado antes da pandemia)

7ª rodada