É oficial: Fortaleza está garantido na Série A de 2020

É oficial: o Fortaleza está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Campeão Estadual e da Copa do Nordeste, o Leão coroou a campanha histórica com uma vitória por 2 a 1 sobre o Santos. Mesmo com 46 pontos, o time precisava que o Cruzeiro não vencesse a partida contra o CSA, resultado que foi confirmado nesta quinta (28) com triunfo alagoano.

Além de se firmar na elite logo no retorno à 1ª divisão após 12 anos, o time cearense está próximo de conquistar uma vaga para a Sul-América. Se conseguir, será a 1ª vez da equipe em um torneio internacional.

A tabela também deixa o time de Rogério Ceni com chance de obter uma vaga na Pré-Libertadores. Ocupando a 10ª posição, com 46 pontos, a equipe está a cinco de distância para o Corinthians, 8º colocado e primeiro time na zona de classificação para a competição.

Vale ressaltar que restam três partidas para o encerramento do Brasileirão, ou seja, nove pontos em disputa. O próximo desafio do Fortaleza é diante do Goiás, domingo (1º), às 16 horas, no Serra Dourada. Depois o Leão encara o Fluminense no Maracanã (4/12) e fecha a temporada diante do Bahia, dia 12, na Arena Castelão - em jogo com portões abertos devido efeito liminar junto ao STJD que impede a punição de duas partidas sem público.