Diretoria do Fortaleza abre contas do clube em ato de transparência com a torcida

Um passo simples, mas imenso. Se expor, por vezes, é um ato repleto de ressalvas, exige coragem. O contexto serve para explicar o tamanho simbólico da iniciativa do Fortaleza Esporte Clube, que divulgou nesta quinta-feira (31) a criação do site Leão Transparante durante assembleia do Conselho Deliberativo.

No portal, com acesso disponível para todos, a instituição informa uma série de dados financeiros a exemplo de arrecadação com produtos licenciados, descriação do orçamento de 2020, folha salarial e também atas de reunião e estatutos. A iniciativa foi liderada por Bruno Acioli, do conselho fiscal, mas será mantida por todos.

Em si, o ato representa maior diálogo entre clube e torcida. É prestar contas com o maior patrimônio, explicar a atual situação econômica e passar credibilidade mediante uma diretoria responsável.

Aos jornalistas e aos demais comunicadores cabe se deter ao arsenal de números e os analisar, questionar e informar. Inclusive, o presidente do Conselho Deliberativo, Demétrius Coelho, solicitou que o link fosse incorporado ao site oficial do clube para facilitar o acesso.

Foto: reprodução

Em tempo I: clubes como Botafogo, Corinthians, Internacional e São Paulo possuem mecanismos de transparência. Prestar contas e explicar o destino do dinheiro do torcedor é nobre e justo com quem se dedicar a promover a existência dessas instituições, que são sem fins lucrativos.