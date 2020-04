CTs dos clubes cearenses recebem primeiras ações para atender demandas do coronavírus

No futebol cearense, a pandemia do novo coronavírus é encarada como perspectiva de união. Sem medir esforços, os principais clubes do Estado - Ceará, Ferroviário e Fortaleza - trabalham no combate a Covid-19, seja com garantia de empregos ou ações sociais. O próximo passo, no entanto, é ter a própria estrutura funcionando como sede para equipamentos do Governo.

O Diário do Nordeste apurou que os Centros de Treinamentos (CTs) das equipes estão recebendo análise técnica para possíveis instalações nas próximas semanas. Em ato de auxílio, as respectivas diretorias cederam o CT Cidade Vozão, em Itaitinga; o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú; e a Vila Olímpica Elzir Cabral, Barra do Ceará, na Capital cearense.

O processo mais adiantado para uso é o do equipamento do Fortaleza. O espaço recebeu uma vistoria nos últimos dias com agentes da saúde e engenheiros para avaliação da melhor medida a ser adotada. Como é privado, uma das ressalvas é amenizar o impacto estrutural, diferente da construção de um hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas (PV), que é de posse da Prefeitura de Fortaleza.

Ainda em aberto, o plano estadual de contingência da doença e ampliação das redes hospitalares sugere três aplicações ao CT: unidade de referência para atendimento a idosos e gestantes, hospital especializado para pacientes com o novo coronavírus ou abrigo para pessoas em situação de rua.

Todos os modelos, no entanto, requerem uma adaptação inicial na rede de abastecimento de gás. O objetivo é converter o gás LP (gás liquefeito de petróleo) utilizado no CT Ribamar Bezerra por GN (gás natural). Para tal, faz-se necessário construir na entrada principal do Centro de Treinamento uma CRM (Conjunto de Regulagem e Medição).

A intervenção será custeada pelo Governo do Estado e ficará como suporte ao Fortaleza. Após finalizada, a estrutura deve apresentar até 1,60m de altura.

“Estamos esperando agora que entrem em contato novamente. Na vistoria, olharam toda a estrutura e avaliaram de forma positiva nosso CT porque o espaço é grande e com complexos distantes, o que facilita o isolamento. Temos quartos em alojamentos para os atletas que comportam até 80 pessoas, mas para o uso de finalidade da saúde, talvez precisemos de mais adaptações”, pontuou Roberto Moreira, diretor das categorias de base tricolor.

O CT Ribamar Bezerra possui 10 mil m² distribuídos por três pavilhões, com 15 quartos e três camas em cada. Há ainda seis campos de futebol, sendo três médios padrão Fifa (100 x 75) e três society (sendo um para treinamento especifico de goleiro), além de espaço da academia de 300m², área aberta do deck de 270m², duas salas de reunião, sala de fisioterapia, departamento médico e odontológico, capela, pista de biométrica, cozinha industrial, lavanderia, salas de refeições, salas para administração, equipamentos esportivos e estacionamento.

Estrutura do Cidade Vozão também está com o Governo Kid Junior

Novos projetos

O Governo do Estado trabalha para ajustar a análise dos demais equipamentos antes do agravamento da crise do sistema de saúde previsto com o avanço do novo coronavírus. O pico de novos casos está previsto para as próximas semanas deste mês de abril, que tem início hoje.

O foco é ampliar o número de leitos, centralizar as redes hospitalares que atendem pacientes com a Covid-19 e promover ações que intensifiquem o isolamento social, medida mais eficaz para conter o contágio.

Dessa forma, a expectativa é que os modelos estruturais para o CT Cidade Vozão, do Ceará, e a Vila Olímpica Elzir Cabral, do Ferroviário, recebam orientações futuras. Ao término da fase de estudo, o Governo emitirá nota detalhando as finalidades dos espaços. Mas a tendência é que os dois tenham a perspectiva de utilização parecida com a do CT do Fortaleza.

Ações sociais

Em meio ao cenário de definição e paralisação do calendário de futebol nacional, as diretorias de Ceará, Ferroviário e Fortaleza lançaram ações recentes para auxiliar torcedores e a população. E o mais recente foi o Vovô, seguindo os passos do goleiro alvinegro Fernando Prass.

Através das redes sociais, o clube convidou sócios-torcedores que sejam proprietários de micro e pequenas empresas para enviar - por meio dos canais de comunicação digital ou do e-mail divulga@sociovozao.com - o site, logotipo e o telefone dos negócios. Assim como o atleta, o time vai divulgar as informações nas próprias páginas oficiais para auxiliá-los.

No caso do Fortaleza, a instituição realizou a doação de todo o estoque de alimentos antes destinado a atletas e comissão técnica. As entidades beneficiadas foram o Lar Torres de Melo e o Hospital Infantil Sopai, ambos na Capital.

Por fim, a ação recente foi coral, com a campanha #FerroviárioSolidário. A diretoria disponibilizou espaço publicitário no uniforme de jogo em troca de cestas básicas. O intuito é arrecadar e repassar os produtos a moradores da Barra do Ceará em situação de vulnerabilidade.