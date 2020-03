Confira balanço de desempenho dos reforços do Fortaleza na temporada de 2020

O Fortaleza iniciou a temporada de 2020 com cautela ao analisar o mercado. Os reforços chegaram aos poucos, com nomes pontuais e estudados. O sinal foi de responsabilidade financeira e respeito ao elenco que alcançou a ano mais vitorioso da história tricolor com os títulos do Cearense, Copa do Nordeste, além da 9ª posição na Série A do Brasileiro.

A coluna analisou todos os reforços do Leão e traçou um panorama de desempenho da equipe. Com o esquema 4-2-4 desde o último ano, o time apresenta um conceito bem definido: velocidade no ataque, transição rápida e armação iniciada na defesa. Para atuar com o técnico Rogério Ceni, no entanto, o atleta deve se comportar também sem a possa da bola, com foco no coletivo.

A nova atualização atende por excesso de velocistas em campo. O uso de quatro atacantes é recorrente, o detalhe é que a escolha coloca em segundo plano os centroavantes. Logo, a adaptação leonina é uma face a mais na evolução que começou em dezembro de 2017, quando o ex-goleiro foi contratado para o time.

Em tempo I: a prioridade do Fortaleza é ampliar o arsenal de velocistas no elenco. Assim, o número de reforços deve aumentar até o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Na lista, o volante Luiz Henrique e o atacante Yuri César, ambos formados na base do Flamengo, ainda não estrearam pelo time cearense.

Em tempo II: o time base do Ceará é formado por Felipe Alves, Quintero, Paulão, Gabriel Dias, Bruno Melo, Felipe, Juninho, Mariano Vázquez, David, Osvaldo e Romarinho.

Análise individual

ZAG - João Paulo

Minutos: 60

Partidas: 1

Cartão amarelo: 0

Desempenho: tratado como uma aposta, o zagueiro atua pelo lado esquerdo e tem boa saída de bola. A estreia ocorreu contra o Caucaia, pelo Campeonato Cearense, quando foi substituído por Osvaldo para deixar o time mais ofensivo. Nos poucos minutos, não comprometeu. Com atletas da posição e outros que atuam improvisado no setor, o defensor tem pouco espaço no plantel.

VOL - Michel

Minutos: 495

Partidas: 6

Cartão amarelo: 1

Desempenho: foi contrato como grande reforço, mas ainda não atingiu as expectativas. Com o meio-campo bem definido, o atleta mostrou versatilidade e conseguiu atuar como zagueiro, incluindo no jogo contra o Independiente pela Copa Sul-Americana. Uma lesão na coxa, todavia, atrapalhou a evolução. Atualmente, é reserva nos dois setores da equipe.

ATA - Madson

Minutos: 144

Partidas: 2

Gols: 0

Desempenho: aos 20 anos, o reforço chegou como alternativa ao ataque pela velocidade e o drible. Inexperiente, mostrou fôlego e protagonizou uma cena inusitada ao sofrer uma pancada na cabeça e seguir em campo contra o Ferroviário. Pelo apresentado, tem potencial de evolução, mas não deve brigar pela titularidade.

ATA - Edson Cariús

Minutos: 415

Partidas: 9

Gols: 2

Desempenho: a experiência no futebol cearense o torna um trunfo, apesar de enfrentar o maior teste da carreira. Com características de centroavante, se tornou rapidamente o substituto de Wellington Paulista. O começo veio com gols, depois foi sacado do time pelas mudanças táticas de Ceni. Atravessa um momento de oscilação técnica pela chances despediçadas contra Ferroviário e CSA, os dois jogos passados do Fortaleza.

ATA - David

Minutos: 509

Partidas: 9

Gols: 2

Desempenho: maior contratação da história do futebol cearense, com R$ 5 milhões, o atacante logo se tornou titular de Ceni. O esquema possibilita a ascensão pelo estilo de jogo do atleta, que atua pelos lados do campo. Os gols serviram para a confiança, no entanto, o jogador de 24 anos ainda precisa melhorar o poder de fogo para ser mais decisivo. De longe, o reforço mais útil até o momento.