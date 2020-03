Confira balanço de desempenho dos reforços do Ceará na temporada de 2020

A diretoria do Ceará realizou uma renovação completa do elenco para 2020. De longe, o investimento foi maior que as últimas temporadas e serviu para evidenciar a ambição do clube: brigar por títulos. E, após 69 dias e 13 partidas, a equipe segue invicta no ano. Entre Campenato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o time foi testado e até mudou de comando, com a troca de Argel por Enderson.

A coluna analisou todos os reforços do Vovô e traçou um panorama de desempenho da equipe. De antemão, é possível ressaltar que o Vovô tem qualidade técnica, mas pode melhorar o rendimento. No 4-2-3-1, remanescentes como os volantes Ricardinho e Fabinho são importantes no esquema.

Em termos táticos, o modelo é pré-estabelecido e tem organização. A mudança na comissão técnica interferiu diretamente na produção. Com Enderson, o time força a construção com posse, sem ligação direita. A busca é armar de forma ordenada, com jogadas pensadas para o coletivo superar as linhas adversárias. Armas como o contra-ataque ficam em segundo plano. É evoluir e trabalhar com protagonismo.

Em tempo I: os atacantes Jacaré, Cléber e Tiaguinho fecharam com o Ceará para o decorrer da temporada. Como são oriundos de clubes do Campeonato Cearense, o trio ainda não estreou pelo Vovô.

Em tempo II: o time base do Ceará é formado por Fernando Prass, Luiz Otávio, Klaus, Samuel Xavier, Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles, Vina, Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Rafael Sóbis.

Análise individual

GOL - Fernando Prass

Minutos: 990

Partidas: 11

Gols sofridos: 10

Desempenho: aos 41 anos, se firmou como titular da posição. Foi decisivo na classificação do Ceará à 3ª fase da Copa do Brasil ao defender dois pênalti contra o Oeste - um no tempo normal e outro nas disputas de penalidade. Apesar de falhas em partidas iniciais, é tido como um pilar na defesa e também no grupo por conta da experiência.

ZAG - Klaus

Minutos: 788

Partidas: 9

Gols: 3

Cartões amarelos: 4

Desempenho: chegou como alternativa e ganhou a vaga entre os titulares pelo poderio ofensivo. Se destaca nas jogadas aéreas e ajuda também na saída de jogo. A preocupação no rendimento, no entanto, é pelo excesso de cartões. Ao todo, recebeu quatro amarelos e um vermelho. A baixa velocidade é um ponto de atenção.

ZAG - Tiago Pagnussat

Minutos: 270

Partidas: 3

Gols: 0

Desempenho: com status de grande reforço, perdeu espaço após uma lesão na face. A ida ao departamento médico o tornou reserva, se tornando opção para o lado direito da defesa, agora ocupado por Klaus. Quando atuou, não comprometeu o sistema de jogo.

LAT - Bruno Pacheco

Minutos: 270

Partidas: 9

Gols: 0

Assistência: 1

Cartões amarelos: 2

Desempenho: com a saída de João Lucas, a expectativa era de assumir o posto da lateral esquerda sem dificuldades. A oportunidade foi concedida, mas ainda não convenceu. Apesar das características de ataque, apresentou dificuldades para chegar na linha de fundo durante a partida. Pela oscilação, faz a concorrência de Kelvyn (base) e Alyson (recém-chegado) ser forte.

LAT - Eduardo

Minutos: 225

Partidas: 3

Gols: 0

Assistência: 1

Cartão amarelo: 1

Desempenho: não fez frente a Samuel Xavier, titular da lateral direita. Como alternativa, foi utilizado em times mistos, sem destaque. O jogador apresentou potencial ofensivo, mas segue sem assistência ou gol. É importante para manter o padrão tático de Enderson em caso de rodízio.

LAT - Alyson

Minutos: 29

Partidas: 1

Gols: 0

Assistência: 0

Desempenho: recém-chegado, foi a campo com apenas dois treinamentos. Entrou no 2º tempo da vitória contra o Atlético/CE e mostrou velocidade e boa transição entre defesa e ataque. Chega para brigar por posição e tem vínculo de empréstimo, com opção de compra, junto ao Oeste/SP.

VOL - Charles

Minutos: 693

Partidas: 8

Cartão: 1

Gols: 0

Desempenho: correspondeu ao investimento de R$ 3 milhões feito ao Internacional. Com 23 anos, é firme na marcação e sabe ler a partida para conseguir bons passes. Dentre as contratações, teve bom início da temporada também pelo vigor físico. A grande atuação ocorreu no empate do Clássico-Rei pela Copa do Nordeste. Acometido por virose, vai retornar ao posto no futuro.

VOL - Marthã

Minutos: 15

Partidas: 1

Gols: 0

Assistência: 1

Desempenho: não teve oportunidade de mostrar serviço. Contra o River/PI, no campo encharcado de Teresina, o volante mostrou lucidez nos poucos minutos que teve. Durante os treinos, aparenta ter bom passe e visão de jogo, sendo um volante armador. É uma aposta e, como tal, precisa atuar para evoluir.

MEI - Vina

Minutos: 659

Partidas: 11

Gols: 3

Cartões amarelos: 3

Assistências: 2

Desempenho: vive boa fase em Porangabuçu. Na pré-temporada, mostrou melhor condicionamento físico que os concorrentes do meio-campo, o que explica a titularidade rápida. Mais avançado, faz função similar a de Thiago Galhardo e tem grande poder de fogo. Hoje, é um protagonita no time.

ATA - Rodrigão

Minutos: 453

Partidas: 8

Gols: 1

Assistências: 0

Desempenho: contratado para ser o camisa 9 alvinegro, está em baixa no elenco. Na última partida, foi até cortado dos relacionados para melhorar o físico. E não foi por falta de oportunidade, o atacante esteve como titular, foi referência, só que apresentou muitos problemas no fundamento da finalização. Pelo histórico, tem bagabem, mas o débito já é grande com a torcida.

ATA - Rogério

Minutos: 378

Partidas: 7

Gols: 0

Assistências: 0

Desempenho: começou titular e agora ostenta vaga no banco de reservas. Com retrospecto recente de más atuações, manteve a fase ruim no Ceará. Apesar da velocidade, participou pouco quando teve chance e viu a concorrência crescer com as chegadas de novos pontas no Vovô.

ATA - Leo Chú

Minutos: 24

Partidas: 1

Gols: 0

Assistências: 0

Desempenho: com potencial de crescimento, tem velocidade e drible - características buscadas por Enderson. Estreou contra o Caucaia, pelo Campeonato Cearense, e mostrou disposição. Pode ser opção consistente para o 2º tempo pela agilidade e habilidade no um contra um. No elenco, tem perfil similar ao de Rick (cria da base) e Mateus Gonçalves (remanescente).

ATA - Rafael Sóbis

Minutos: 690

Partidas: 10

Gols: 4

Assistências: 1

Desempenho: avaliado pelo presidente alvinegro Robinson de Castro como uma "das principais contratações da história do Ceará", o gaúcho é uma das sensações do início de temporada. Com 34 anos, entrou com muita raça, entrega e liderança nas partidas em que atuou. Agora titular absoluto, demorou para balançar as redes, mas acumula gols em duas partidas seguidas, sendo crucial para vitórias contra River/PI e Atlético/CE.