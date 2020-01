Com aval de Ceará e Fortaleza, Arena Castelão terá espaço apenas para torcidas organizadas

A Arena Castelão vai destinar um espaço da arquibancada apenas para a torcida organizada em 2020. O detalhe: o espaço não terá assento, seguindo os moldes da Arena do Grêmio. O projeto é iniciativa do Governo do Estado e foi aprovada pelas diretorias de Ceará e Fortaleza durante reunião nessa quinta (30) no Palácio da Abolição.

Os detalhes estão sendo desenvolvidos por um estudo técnico e serão divulgados no decorrer do ano. Inicialmente, será aplicado nos tradicionais setores dos torcedores de Vovô e Leão, ou seja, atrás dos dois gols, no entanto, a certeza ainda requer o laudo da equipe de planejamento.

Em contato com o Diário do Nordeste, o secretário de Esporte e Juventude do Ceará, Rogério Pinheiro, afirmou que a medida não impacta no plano de ampliação da capacidade da Arena Castelão, que tem licitação aprovada para compra de assentos até ficar com 60.903 lugares disponíveis.

Na Arena do Grêmio, o espaço sem cadeiras se chama 'geral' e tem hastes metálicas para apoio dos torcedores Foto: divulgação / BH Comunicação

"No espaço apenas deles, as torcidas organizadas vão ter mais liberdade no processo das festas. Temos o plano de ter a capacidade máxima e garantimos que essa iniciativa (espaço sem cadeiras) não afeta isso. O local específico do estádio ainda será acordado, mas deve manter os espaços tradicionais (das torcidas) dos clubes, explicou o titular da Pasta.

Com a aquisição de 12 mil assentos agendada, o Governo estuda a aplicação de uma reposição pontual na arquibancada. Desse modo, em um possível jogo da Seleção Brasileira, por exemplo, os espaços sem cadeiras voltam a ser preenchidos.

Desde a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, determinados setores da arquibancada já estão sem cadeiras. O estádio teve a grama completamente substituída para a temporada e reabre já no Clássico-Rei deste sábado (1º), válido pela Copa do Nordeste.

O principal objetivo do processo é diminuir os gastos com reposição de cadeiras. Na última partida entre Ceará e Fortaleza, no dia 10 de novembro, um total de 385 assentos foram danificados. Os clubes, juntos, realizaram a aquisição de quatro mil peças em investimento de R$ 1,4 milhão.