Cearenses estão no Top-20 do ranking de aproveitamento nacional

O futebol cearense vive uma ascensão. Nas últimas temporadas, subiu de patamar e galgou espaço dentre os protagonistas do cenário nacional. Além das gestões responsáveis, as conquistas agora são também dentro de campo. Em levantamento do aproveitamento de todos os clubes das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, os representantes locais ganham prestígio e mostram força em 2020.

Com 82 times analisados, através do site especializado "O Gol", o Diário do Nordeste priorizou apenas os que apresentaram pelo menos 10 partidas disputadas no ano. A amostra serve como termômetro para o nível do futebol brasileiro antes da suspensão dos jogos, devido à pandemia do novo coronavírus, e inclui Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Guarany de Sobral.

As equipes, inclusive, estão no G-4 da 2ª fase do Campeonato Cearense - restando duas partidas para a conclusão da etapa de grupos do Estadual. O Floresta, na Série D, foi rebaixado à Segundona e somou apenas sete exibições ao longo do período, o que o retira da lista de pesquisa.

Sem considerar a dificuldade do confronto, os dados são referentes ao aproveitamento percentual de pontos que o time somou nos jogos completados. O líder do ranking, por exemplo, é o Gama, do Distrito Federal, com 87% em 11 duelos. Da 4ª divisão, o clube desbanca o Flamengo (85,4%), atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Guarany de Sobral fez grande campanha no Estadual e foi o líder da 1ª fase Foto: divulgação

No contexto local, o Guarany de Sobral é o melhor cearense ao surgir na 11ª posição e percentual de 69,4%. Campeão simbólico da 1ª fase do Estadual, o que garante vaga na Copa do Brasil de 2021, o Guarasol tem o mesmo índice do Palmeiras e aparece como a 4ª melhor campanha nos participantes da Série D, atrás também de Vitória/ES (83,3%) e Caxias (72,7%).

No ano, o elenco treinado pelo técnico Washington Luiz tem sete vitórias, quatro empates e uma única derrota, sendo todas válidas pelo Cearense. São 14 gols marcados e cinco sofridos, o que lhe assegura um estilo de jogo mais ofensivo. A suspensão dos jogos, no entanto, fez a diretoria rubro-negra demitir os atletas com a promessa de recontratá-los com a volta do futebol.

Wellington Paulista é um dos símbolos do Fortaleza de Rogério Ceni Foto: Thiago Gadelha/SVM

O detalhe é que o Cacique do Vale é seguido de perto pelo Fortaleza, logo atrás na lista com 69% e na 14ª colocação. Melhor nordestino do último Brasileirão, com o 9º lugar, o Leão se mantém no posto ao superar por pouco Bahia (68,6%), Ceará (64,6%) e Sport (41,7%).

Até a paralisação dos torneios, o elenco de Rogério Ceni era vice-líder do Estadual e tinha a ponta do grupo A da Copa do Nordeste. Em 14 jogos, venceu nove, empatou dois e perdeu três.

A dupla está à frente de rivais com maior investimento, a exemplo do Grêmio (66,7%).

Choque de rivais

Os outros representantes do Estado, Ceará e Ferroviário, assim como a primeira dupla, estão sequenciados no ranking e com números próximos. Mas o Vovô vem na dianteira com o percentual de 64,6%, enquanto o Tubarão da Barra guarda 64%.

Enderson Moreira ajudou a consolidar o estilo de jogo do Vovô em 2020 Foto: Felipe Santos / Cearasc.com

O enredo se cruza ainda pelas recentes trocas de comando, mudanças que serviram para ampliar o rendimento em 2020. Único clube da 1ª divisão invicto na temporada, o Vovô trocou Argel Fucks por Enderson Moreira, com uma formação mais organizada.

De fato, nenhum foi derrotado, mas a mexida trouxe novo ânimo para o vasto e estrelado elenco. Agora, o Ceará já aguarda o 3º nome, Guto Ferreira, com a ida espontânea de Enderson ao Cruzeiro. Treinador que vai chegar em um time com campanha de sete triunfos e oito derrotas, além do G-4 no Cearense e na Copa do Nordeste.

O Tubarão da Barra cresceu de produção quando mudou o comando na temporada Foto: Natinho Rodrigues / SVM

O contexto se aplica ao Ferroviário, agora de Anderson Batatais. Logo nos primeiros compromissos, sem convencer, a diretoria coral optou por desligar Zé Teodoro.

A explicação para o Tubarão da Barra, da Série C, ostentar a 25ª posição geral passa pelo novo trabalho, cujo aproveitamento específico é de 75%. Através de um time reformulado, o Ferrão subiu na tabela e alcançou até a liderança do Estadual antes do início da quarentena: são sete vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Ranking Top-30 do futebol brasileiro em aproveitamento