Ceará volta a vencer quatro partidas seguidas após dois anos e segue invicto em 2020

A partida não foi brilhante. Na verdade, o Ceará até demorou para engrenar contra o Sport/PE neste domingo (15), mas a vitória por 2 a 1, de virada, mostra o poder de reação da equipe, que segue invicta na temporada. Mais que isso, o resultado ajuda a consolidar o trabalho de Enderson Moreira e quebra marca de dois anos: conquistar quatro vitórias consecutivas.

Desde fevereiro de 2018, sob o comando de Marcelo Chamusca, que o time não atingia tal índice. Período em que Everson, Valdo, Felipe Jonatan e Arthur Cabral defendiam o Alvinegro de Porangabuçu. E a marca foi alcançada com triunfos sobre CSA, Uniclinic, Brusque e Horizonte - entre Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

O paralelo é importante porque a invencibilidade não se sustenta com empate. Pelo investimento, o Vovô deve assumir o protagonismo, brigar, ter ímpeto e mostrar qualidade técnica. Tudo dentro de um esboço de evolução, como ocorreu no resultado diante do Vitória/BA, na quinta-feira (12), quando produziu o suficiente para sair de campo com um placar mais elástico que 1 a 0.

Assim, aos poucos, as metas são atingidas. O Ceará, hoje, está no G-4 do Estadual, da Copa do Nordeste e ainda venceu a ida da Copa do Brasil, já na 3ª fase. O nível da Série A do Campeonato Brasileiro é maior, evidente, só que faz parte do processo de amadurecimento do coletivo chegar enquanto mostrar força.

Resultados 2018

Gols pró: 6

Gols contra: 1

30.01 - Ceará 1x0 CSA - Copa do Nordeste

01.02 - Ceará 2x0 Uniclinic - Cearense

07.02 - Bruesque 0x1 Ceará - Copa do Brasil

10.02 - Ceará 2x1 Horizonte - Cearense

Resultados 2020

Gols pró: 8

Gols contra: 1