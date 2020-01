Ceará vai receber mais de R$ 6 milhões e seguir com percentual de direitos de Artur Victor

O Palmeiras encaminhou a venda do atacante cearense Artur Victor ao Bragantino por R$ 25 milhões. A transferência, no entanto, tem impacto direto no Ceará, clube que revelou o atleta de 21 anos. Como tinha 30% dos direitos do jogador, o Vovô vai embolsar R$ 6,25 mi na negociação.

O acordo foi firmado na última semana, quando o presidente Robinson de Castro viajou a São Paulo a pedido da diretoria do Palmeiras. No acordo, o mandatário alvinegro aceitou ceder os R$ 7,5 milhões a que tinha direito para receber uma parte e seguir com um percentual de 5% do atleta, montante que pode se tornar receita em uma futura venda.

Formado em Porangabuçu, Artur Victor deixou o Ceará em 2014. Na ocasião, o atacante havia tido grande atuação diante do Palmeiras pelas oitavas da Copa Rio Sub-17. A equipe paulista encaminhou a compra do jovem dias depois.

Em 2019, o atleta foi peça chave na campanha do Bahia, que se classificou para a Copa Sul-Americana. Emprestado ao Tricolor, somou 55 partidas e marcou 10 gols na temporada. O desempenho também o rendeu uma convocação para a seleção brasileira sub-23 que disputara os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.