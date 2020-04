Ceará vai inserir todos os funcionários na MP 936 e prevê economia de R$ 500 mil

O Ceará Sporting Club vai incluir todos os 270 funcionários do clube na Medida Provisória (MP) 936, que permite um acordo entre empresa e funcionário para readequação do contrato com benefício do Governo Federal. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (24), após reunião entre o presidente Robinson de Castro e o departamento financeiro alvinegro. O setor de Recursos Humanos (RH) vai repassar a medida aos colaboradores.

O clube irá aderir as duas modalidades da MP: suspensão do contrato e diminuição da carga horária. A vigência sobre quais profissionais serão inseridos em cada módulo ainda está sendo definida, mas será válida para maio, uma vez que 90% dos empregados estão de férias.

O objetivo é assegurar os empregos e conseguir um alívio financeiro ao Vovô, que atravessa uma redução de receitas devido à pandemia do novo coronavírus. Antes, o Fortaleza também havia se utilizado do mecanismo para manter os empregados.

A estimativa é de economia de R$ 500 mil na folha salarial mensal. Em março, todos os pagamentos foram quitados. Na época, o Ceará formalizou um acordo com os atletas, válido até fim de abril, para ajuste nos salários. O elenco está de férias até o dia 30 e deve rediscutir os moldes do acordo ao término do período.

Vale ressaltar que jogadores e comissão técnica não serão inseridos na MP 936. A diretoria executiva também se mantém fora por não ser remunerada.

O processo de retomada integral do salário e da carga horário será condicionado através do retorno do futebol. Mesmo com protocolo médico criado e a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a diretoria compreende que os departamentos do clube serão acionados com o passar do risco de contágio.

Logo, uma parte dos funcionários pode ser mantida no regime por mais tempo. O quadro que trabalhará sob home office ainda é estudado.